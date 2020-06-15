Москвичи направили жалобы на принуждение к электронному голосованию

В Общественную палату Москвы подано 32 жалобы на принуждение к электронному голосованию. Член палаты Илья Массух, возглавляющий городской общественный штаб по наблюдению за общероссийским голосованием, признал наличие проблемы. Рассматривать жалобы будет специально для этого созданная группа.

«Эксцессы на местах очевидны, никто никакой команды не давал, – цитирует Массуха «Интерфакс». – Но на местах, видимо, рвение выслужиться выше, даже чем нарушение закона. Вот это принуждение к электронному голосованию, а главное требование отчётности от граждан – это явное нарушение законодательства».

Глава городского общественного штаба предложил установить в Общественной палате «черный ящик», через который москвичи смогут подавать жалобы на такого рода требования со стороны своего руководства. Сообщения могут быть анонимными, однако обязательно с указанием организации, которая допускает нарушения.

Ранее глава ЦИК Элла Памфилова заявила, что ни одно из сообщений о принуждении к дистанционному голосованию в Москве не подтвердилось, и назвала подобные жалобы «фейками». Она предложила сотрудникам компаний и предприятий Москвы не выступать анонимно, а «брать на себя ответственность, рисковать и доказывать».

Автор иллюстрации Максим Шингаркин

О фактах принуждения к участию в электронном голосовании ранее заявляли депутаты Мосгордумы. Подобные сообщения регулярно появляются в соцсетях.

Москва, Татьяна Дорофеева

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