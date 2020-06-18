«Игнорирует Конституцию»: Зюганов потребовал отказаться от электронного голосования

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов выступил против электронного голосования по поправкам в Конституцию. В письме на имя председателя Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Эллы Памфиловой политик подчеркнул, что это нарушает свободу волеизъявления и отметил, что Россия технически не готова к таким нововведениям.

«Наша страна на сегодняшний день технически не готова к внедрению как голосования по почте, так и дистанционного электронного голосования», – цитирует обращение Зюганова «Интерфакс».

Лидер КПРФ обратил внимание, что 8 сентября 2019 года в Москве система электронного голосования зависала в общей сложности почти три часа. «Технические специалисты бесцеремонно вмешивались в работу системы: дважды останавливали блокчейн, вручную удаляли отметки о выдаче бюллетеней в списке избирателей электронного голосования. В условиях жесткой политической конкуренции оппозиционные партии и кандидаты не могут позволить себе роскоши верить техническим специалистам, зачастую работающим под началом исполнительной власти, или кому бы то ни было еще», – отметил политик.

Как считает Зюганов, в таких условиях тайна голосования, «как и сама свобода волеизъявления, находится под большой угрозой». «Наблюдатели не имеют никакой возможности исключить прямое принуждение административно зависимых граждан со стороны начальства и работодателей к контролируемому голосованию. Грубым образом игнорируются фундаментальные принципы международного права и основополагающие начала Конституции РФ», – заявил он.

Зюганов призвал Памфилову «принять исчерпывающие меры, направленные на неукоснительное соблюдение в России фундаментальных демократических принципов».

«В особенности возможности осуществления заинтересованными участниками избирательного процесса достоверного контроля за всеми этапами и аспектами проведения выборов, ограниченного исключительно тайной голосования», – заключил он.

Ранее лидер КПРФ призвал сторонников партии «не отсиживаться на диване» 1 июля и активно участвовать в голосовании по поправкам в Конституцию. При этом политик подчеркнул, что коммунисты должны «так, как подсказывает совесть». «Продолжение этого олигархического курса и самовластия президента недопустимо», – подчеркнул при этом он.

Напомним, голосование по поправкам к Конституции пройдет с 25 июня по 1 июля. Дистанционное электронное голосование ЦИК разрешил провести только в Москве и Нижегородской области. В Основном законе предлагается изменить 46 пунктов. Ключевая поправка – об обнулении президентских сроков для действующего главы государства, что позволяет Владимиру Путину сохранить за собой пост президента после 2024 года.

Как сообщал «Новый День», в середине прошлой недели на заседании Московской городской думы депутаты заявили о фактах принуждения к участию в электронном голосовании. В частности, речь шла о том, что «Метрополитен» заставляет всех своих сотрудников регистрироваться на портале mos.ru для электронного голосования по поправкам. По словам депутатов, другие бюджетные организации поступают так же.

В ЦИК заверили, что не нашли фактов принуждения.

Москва, Мария Вяткина

Москва. Другие новости 18.06.20

«Проводить голосование, когда умирают сотни людей, – преступление»: указ Путина о голосовании по Конституции трижды оспорили в ВС РФ. / Госдуме предложили запретить телефонную рекламу кредитов. / Мчался на Porsche без прав: пьяный внук экс-главы Хабаровского края разбил две машины в Москве. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»