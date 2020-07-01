ЦИК опубликовал первые итоги голосования по поправкам в Конституцию

Центризбирком РФ опубликовал первые данные после обработки менее 1% бюллетеней. По состоянию на 15:30 мск, обработано 0,77% протоколов участковых избирательных комиссий. По предварительным данным, поддерживает изменение Конституции 74,54%, против – 24,30%.

В Чукотском автономном округе обработано 5,45% протоколов, «за» проголосовали 83,09%, «против» – 15,75%. В Сахалинской области обработано 27,62%: «за» 74,02%, «против» – 24,66%. В Приморском крае обработано 9,58%: «за» – 73,70%, «против» – 25,25%.

В Еврейской автономной области обработано 1,09%: «за» – 80,24%, «против» – 19,05%.

В Хабаровском крае по итогам обработки 8,67% голосов «за» – 71,87%, «против» – 26,78%. В Забайкалье обработано 0,43% протоколов «за» – 70,49%, «против» 28,22%. В Якутии обработано 11,71%: «за» – 65,35%, «против» 33,04%.

Как сообщал «Новый День», ранее организаторы кампании «НЕТ!», выступающие против изменения Конституции, опубликовали данные экзит-поллов, проведенных 1 июля на выходах с избирательных участков для голосования по поправкам к Конституции в Москве и Санкт-Петербурге.

К 15:00 мск в российской столице из тех, кто согласился дать ответ в ходе опроса, 49,91% поддержали поправки в Основной закон страны, 49,87% выступили против, 0,22% испортили бюллетень для голосования. В Санкт-Петербурге против изменений в Конституции высказались 42,02% респондентов, а 57,7% участников опроса поддержали поправки, 0,28% испортили бюллетень.

Москва, Мария Вяткина

Москва. Другие новости 01.07.20

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