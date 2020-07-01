После обработки 2,5% бюллетеней поддержка поправок в Конституцию снизилась

Явка на голосование по поправкам в Конституцию в целом в России составила 62,75%. Как передает корреспондент РИА «Новый День», такие данные в 16:30 высветились в ходе прямой трансляции на экране в зале информационного центра Центризбиркома.

По предварительным данным, голоса за президентскую поправку отдало 70,04% участников плебисцита, против конституционной реформы высказались 28,93%. Обработано более 2,5% бюллетеней.

За час результаты несколько изменились: после обработки менее 1% бюллетеней на 15:30 мск, поддерживали изменение Конституции 74,54%, против были 24,30%.

Москва, Татьяна Дорофеева

Москва. Другие новости 01.07.20

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