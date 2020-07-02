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Четверг, 2 июля 2020, 14:19 мск

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«Линейка соскользнула»: глава ЦИК объяснила «протестное голосование» в Коми технической ошибкой

Элла Памфилова. Фото: ЦИК РФ

Резкая смена предварительных данных голосования в Коми объясняется технической ошибкой и усталостью членов избиркомов. Об этом заявила глава ЦИК Элла Памфилова на пресс-конференции в Москве.

«Данное обстоятельство связано с технической ошибкой при отображении данных на панели информационного центра, – сказала она. – И все неполадки были оперативно устранены».

Ранее замглавы ЦИК Николай Булаев, отвечая на вопросы журналистов, сообщил, что сначала информация по Коми отображала данные только по двум введенным в систему протоколам, а затем процент введенных протоколов стал больше, поэтому изменился и результат голосования.

«Элементарно, мне пояснили. Люди, уставшие были, ну линейка соскользнула, и все, извините, – заявила сегодня Памфилова. – [Неполадки] быстро были устранены, скрывать нам нечего, Николай Иванович [Булаев] вчера это четко подчеркнул, все прозрачно, все видно, если бы мы что-то хотели скрыть… наверное, все по-другому бы у нас тут было организовано».

В республике Коми накануне при вводе 4,5% протоколов на табло были размещены результаты 68,9% «против» и 29,8% «за», уточнила Памфилова. Затем результаты поменялись на противоположные.

Москва, Татьяна Дорофеева

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