«Темные лошадки» губернаторских выборов-2020: Кремлю стоит ожидать неприятные сюрпризы

Регионы Дальнего Востока и Северо-Запада России вновь могут преподнести Кремлю неприятные сюрпризы предстоящей осенью в единый день голосования. Такое мнение в комментарии РИА «Новый День» высказал политолог, глава Политической экспертной группы Константин Калачев. По его оценке, наиболее интересные губернаторские выборы можно ожидать именно в этих двух федеральных округах.

«Там самый высокий уровень протестного настроения, самые низкие рейтинги партии власти. Соответственно, на них и стоит обращать внимание», – пояснил эксперт.

Как считает Калачев, к этому списку можно добавить Иркутскую область. «С учетом предыстории, роли Левченко (Сергей Левченко – экс-губернатор области), настроения элит и позиции КПРФ – партия имеет возможность помочь своему кандидату преодолеть муниципальный фильтр – в Иркутской области может быть интересная ситуация. Там есть сильный кандидат от КПРФ Михаил Щапов. Он вполне может побороться с Игорем Кобзевым (врио губернатора области)», – отметил он.

В то же время политолог подчеркнул, что в рамках избирательных кампаний многое будет зависеть от того, как «выстроена система работы с избирательной комиссией в субъекте, с муниципальными депутатами». «Надо принимать во внимание не только настроения людей, но и другие факторы», – уточнил он.

В этой связи Калачев обратил внимание на Архангельскую область, где возможность протестного голосования, вероятнее всего, будет купирована на этапе регистрации. «Конкурентные сценарии на выборах определяются не только наличием сильных протестных кандидатов. Например, в Архангельской области кандидат от «Яблока» – активист Шиеса Олег Мандрыкин может быть просто не зарегистрирован. Он не сможет преодолеть муниципальный фильтр, несмотря на заявления Явлинского, что без их кандидата выборы будут нелегитимными», – сказал эксперт.

По его мнению, подобная ситуация может быть и в Еврейском автономном округе. «В ЕАО выборы, скорее всего, будут неконкурентными просто в силу обстоятельства, что там высокий уровень протестного настроения. Я думаю, что выборы пройдут по референдному сценарию – тех, кто может составить конкуренцию Ростиславу Гольштейну (врио округа), «отсекут», – прогнозирует политолог.

Кроме этого, Калачев обратил внимание на Хабаровский край, где после ареста экс-губернатора Сергея Фургала не прекращаются протесты населения. Эксперт не исключил, что в ближайшее время ситуация в регионе может развиваться по одному из трех возможных сценариев, поскольку врио главы края Михаил Дегтярев может оказаться «временной фигурой», у которого, впрочем, есть шанс закрепиться на своей должности.

«Могут быть разные сценарии. Минимум, три. Первый – Дегтярев справляется и избирается; второй – Дегтярев не справляется и федеральный центр находит неполитическую фигуру, не члена партии, но привязанного к Хабаровскому краю представителя элит или серьезного хозяйственника-управленца с другими имиджевыми характеристиками», – считает Калачев.

С его точки зрения, третий возможный вариант развития ситуации заключается в том, что Дегтярев неизбираем, но «досиживает до конца» – до сентября 2021 года. «Я не исключаю возможности ситуации, когда Дегтярев будет неизбираем. Федеральный центр решит включить конкурентный сценарий, когда «лучшее» будет бороться с «хорошим»: кандидат, выдвинутый от «ЕР», будет бороться с кандидатом от ЛДПР. И ранее неизвестный «единоросс» может стать губернатором. «Нормализация» ситуации может проходить и так», – заключил эксперт.

Напомним, в 2020 году единый день голосования назначен на 13 сентября. В России пройдут выборные кампании различного уровня, включая выборы глав 20 регионов: 18 прямых, 2 – через парламенты.

Москва, Мария Вяткина

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