Двойное гражданство в Госдуме: Володин поручил запросить данные в ФСБ и СВР

Госдума направит запросы в министерство иностранных дел, МВД, ФСБ и Службу внешней разведки в рамках проверки иностранного гражданства у депутатов. Об этом заявил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин после изучения ответа ЦИК РФ по этому вопросу.

Как сообщили в пресс-службе Государственной думы, ранее парламентскому комитету по безопасности и комиссии по вопросам контроля за депутатскими декларациями было поручено запросить в Центральной избирательной комиссии информацию о возможном иностранном гражданстве депутатов. В ответе ЦИК говорится, что в компетенцию избиркома не входят вопросы о гражданстве уже избранных и действующих депутатов – но на момент выборов все они являлись только российскими подданными.

«Проверка будет продолжена. Соответствующие запросы будут направлены в уполномоченные органы, – заявил Володин. – Наличие иностранного гражданства у депутатов и чиновников недопустимо Конституцией и законом. Если информация подтвердится, в отношении этих депутатов будут приняты соответствующие законодательные меры».

Теперь думский комитет по безопасности направит соответствующие запросы в МИД, МВД, ФСБ и СВР.

Скандалы вокруг возможного двойного гражданства депутатов начались в Госдуме 17 апреля, когда Володин упрекнул депутата от КПРФ Дениса Парфенова за его пост в «Фейсбуке» о том, что «Госдума онемела». «Хотя я вижу, что пишут коллеги – вот коллега Парфенов пишет в американской сети… сам американец? – отреагировал тогда Володин на реплику из зала. – Если такое предложение прозвучало, давайте проверим, все бывает».

В середине июля Парфенов направил Володину и руководителю администрации президента РФ Антону Вайно список депутатов Госдумы, которые в разное время в СМИ фигурировали в публикациях о двойном гражданстве. В документе значится более 10 фамилий, большая часть которых принадлежит «единороссам». Это первый вице-спикер Госдумы Александр Жуков, у которого якобы имеется вид на жительство в Великобритании, депутат Григорий Аникеев, у которого якобы есть гражданство Испании, Леонид Симановский – «гражданство Израиля», Вячеслав Никонов – «гражданство США», Отари Аршба – «гражданство Грузии», и другие.

Москва, Татьяна Дорофеева

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