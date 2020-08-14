«ОМОНа на всех не хватит»: вице-спикер Госдумы назвал мэрию Москвы «трусливой организацией»

Власти Москвы запретили ЛДПР проводить митинг в поддержку арестованного экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала. Об этом сообщил вице-спикер Госдумы, зампред думской фракции ЛДПР Игорь Лебедев.

«Мэрия Москвы отказала ЛДПР из-за ограничений по коронавирусу в проведении открытого митинга 22 августа в поддержку арестованного экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, – отметил политик в публикации на своей странице в социальных сетях. – Мэрия Москвы – трусливая организация».

«Скоро народ России очнётся и все поймёт. ОМОНа на всех не хватит», – предупредил при этом Лебедев. Отвечая на предложение одного из пользователей дождаться вердикта суда, вице-спикер Госдумы заявил, что «это наш парень и мы будем его защищать в любой ситуации». «Своих мы не бросаем. Любой человек может оступиться, но это не повод от него отворачиваться», – подчеркнул он.

Занимавший должность главы Хабаровского края Сергей Фургал был задержан 9 июля по подозрению в причастности к заказным убийствам предпринимателей в 2004-2005 годах, суд отправил его под стражу. 20 июля президент РФ лишил Фургала губернаторских полномочий в связи с утратой доверия. С 11 июля жители Хабаровска выходят на акции протеста, требуя перевода Фургала из Москвы в местное СИЗО и честного суда над избранным ими главой региона.

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский в Госдуме несколько раз от лица партии открестился от организации протестов в Хабаровске, заявив, что люди вышли «сами, без всякой команды». «Когда мы будем проводить [акции протеста], ЛДПР, мы обязательно получим разрешение на санкционированный митинг», – пообещал он.

В конце июля Жириновский пообещал добиться помилования Фургала в случае вынесения обвинительного приговора.

Москва, Татьяна Дорофеева

Москва. Другие новости 14.08.20

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