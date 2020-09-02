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Среда, 2 сентября 2020, 15:54 мск

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Лавров рассказал, когда и где пройдет встреча Путина и Лукашенко

Фото: пресс-служба Кремля

Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко встретятся в ближайшие две недели в Москве. Об этом сегодня заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на встрече с главой МИД Белоруссии Владимиром Макеем.

«Это подчеркивает наш обоюдный настрой на дальнейшее развитие равноправных, взаимовыгодных отношений, в том числе в рамках Союзного государства», – цитирует Лаврова РИА «Новости». Переговоры глав российского и белорусского внешнеполитических ведомств проходят сегодня в Москве. В российскую столицу Макей прибыл впервые после скандальных выборов в республике.

Точная дата визита Лукашенко в Москву пока не согласована. При этом уже завтра в Минск отправится премьер-министр России Михаил Мишустин, а в пятницу, 4 сентября, в российскую столицу прибудет министр обороны Белоруссии Виктор Хренин. Он примет участие в совместном заседании глав минобороны государств СНГ, стран-участниц Шанхайской организации сотрудничества и государств Организации Договора о коллективной безопасности.

Как сообщал «Новый День», в Белоруссии продолжаются гражданские протесты против результатов президентских выборов, состоявшихся 9 августа. Жители страны выходят на улицы, объявляют забастовки на предприятиях и выдвигают требования об уходе в отставку президента республики Александра Лукашенко. Протесты в первые дни были жестоко разогнаны силовиками, которые применяли слезоточивый газ, светошумовые гранаты, резиновые пути и даже боевые патроны.

Комментируя просьбы Лукашенко о помощи, президент РФ Владимир Путин заявил, что уже сформировал резерв из российских силовиков, который будет введен в Белоруссию в случае эскалации ситуации. «Действительно, в рамках договоров о Союзном государстве и о коллективной безопасности (ОДКБ) есть соответствующие статьи, которые говорят о том, том все государства-члены этих организаций, в том числе Союзного государства, должны оказывать друг другу помощь в защите суверенитета и внешних границ, и в защите стабильности, – заявил Путин. – В этой связи, конечно, у нас есть обязательства перед Белоруссией, и Александр Григорьевич Лукашенко так и поставил вопрос: о том, что хотел бы, чтобы мы оказали при необходимости ему соответствующую помощь».

Москва, Алевтина Белова

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