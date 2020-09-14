«Тысячи жалоб!» Жириновский сравнил главу ЦИК Памфилову с ее коллегой из Белоруссии

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил о многочисленных нарушениях, в том силе пяти случаях вброса бюллетеней на завершившихся накануне выборах, и сравнил главу Центризбиркома РФ Эллу Памфилову с ее коллегой из Белоруссии.

«Вброс бюллетеней, пять случаев. Когда Памфилова – она мне начинает напоминать эту… в Минске председатель избиркома, она помогла сфальсифицировать, председатель ЦИК Белоруссии Ермошина. Вот у нас Памфилова приближается к Ерошимой. Тысячи жалоб, а она говорит – да нет там ничего, там чуть-чуть пожаловались, и все. Вот от нас – 79», – заявил Жириновский.

По его словам, вбросы бюллетеней произошли в Хакассии, Приморье, Оренбурге, Пензе и Ростове, причем в Пензе идет речь о вбросе в пользу кандидата в депутаты в Госдуму от «Справедливой России». «Две пачки сложенных бюллетеней по 40 штук, вброс. Поднимаем шум – мер не принимают, полиция не реагирует, бюллетени забирают из ящика для голосования и в сейф-пакет прячут. Ну что это такое? Немедленно уголовное дело и их под суд отдать!» – возмутился Жириновский, пояснив, что инцидент произошел в Пензе на участке №106. «А представляете, если на всех участках в стране, умножаем на 100 тысяч – четыре миллиона голосов против ЛДПР! А кто докажет, что на всех участках так же не было? 30 лет у нас воруют голоса!» – заявил политик.

«Фальсификация итогов голосования – 18 случаев. Красноярский край, Белгородская область, Ростовская. Подкуп избирателей – пять: Красноярский край, Приморский, Коми, Ульяновская область. «Карусели» – Приморье, Магадан, Новосибирская, Ростовская область», – сказал лидер ЛДПР. Кроме того, по его словам, речь идет о нарушении порядка голосования, незаконной агитации, порче имущества кандидата, нарушениях прав избирателей, членов комиссии и других нарушениях.

«Нападения на наших кандидатов в депутаты: горсовет Новосибирска, Ирина Беспечная, диагностировали закрытую черепно-мозговую травму. Вот так идет спокойно избирательная кампания, – рассказал Жириновский. – Убить могли человека! Угрозы расправой там же, в Новосибирске, другой нашей женщине, Инне Ильиных. Ей [передали] пакет с фотографией могилы ее умершего отца с припиской «это только начало» (…) Подлость это!».

Лидер ЛДПР усомнился в высокой явке избирателей в первый день голосования в пятницу, которая является рабочим днем. «Это все уловки. Придет время, если будет у нас лишних 200 тысяч человек, мы поставим их наблюдателями, членами комиссии», – пообещал он.

При этом ситуацию в Еврейском автономном круге (ЕАО) глава либерал-демократов назвал захватом власти. «Гольдштейн убрал всех кандидатов. Никого, он один. Неужели ему не противно? Меня бы вырвало, если бы меня объявили победителем, когда я снял всех других кандидатов. Пустое поле – это не борьба, это внесение во власть, это захват власти через якобы проведение выборов», – сообщил он, подчеркнув, что результат более 70% голосов у кандидатов от партии власти вызывает раздражение и приближает Россию к «белорусскому варианту» – где президентские выборы спровоцировали массовые акции протеста, не утихающие уже второй месяц.

Как сообщал «Новый День», в губернаторских кампаниях во всех регионах, где участвовала «Единая Россия», ее кандидаты одерживают уверенную победу, причем расклад сил при подсчете более 90% бюллетеней исключил вероятность вторых туров.

Москва, Татьяна Дорофеева

Москва. Другие новости 14.09.20

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