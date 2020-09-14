Система махинаций на выборах уже «переплюнула лихие 90-е»: Россию «гонят к политическому дефолту»

На завершившихся в России выборах фактически столкнулись две идеи: продолжения олигархически-криминального курса, который смертелен для страны, и идея укрепления державы, справедливости и дружбы народов. Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», заявил сегодня лидер КПРФ Геннадий Зюганов на пресс-конференции в Москве. При этом политик подчеркнул, система махинаций на выборах уже «переплюнула лихие 90-е».

«К сожалению, «Единая Россия» отказалась эффективно проводить эти выборы, – подчеркнул Зюганов. – На мой взгляд, это не только стратегическая ошибка, это то, что и дальше будет опускать страну в яму кризиса».

Лидер КПРФ обратил внимание, что темпы роста экономики в последние годы не превышают 1%, в стране продолжается вымирание, население России нищает. «А Силуанов предлагает вместо того чтобы развивать экономику, 4,6 трлн отнять, и у здравоохранения отнять 250 млрд рублей в вымирающей стране!» – возмутился он.

«Идет беспрецедентный нажим на интересы трудящихся, и я был поражен, что в ходе выборов вместо полноценного диалога мы увидели махинации, нарушения и манипулирование общественным сознанием, – заявил лидер КПРФ. – Система махинаций уже переплюнула лихие 90-е. Избираем губернаторов – неужели страшно губернатору Ленинградской области пойти на выборы нашим оппонентом? Убирают его, зато получают больше 80%!» Такая же ситуация, по его словам, произошла на Камчатке и в Севастополе.

«Ну разве это соревнование и соперничество? Это просто мелкое мошенничество, которое просто стыдно выдавать за свою победу! – констатировал Зюганов. – Мне кажется, победа будет, когда они переплюнут 100%, туда они ползут! Ну это грязная работа…»

Лидер коммунистов напомнил, что впервые в России Единый день голосования «длится три дня и три ночи», и «если не хватает этого, то еще ночь сидят мухлюют, приписывая, воруя и растаскивая». Однако и этого оказалось мало, и из опасений победы парламентских партий «администрация президента срочно нарезает новые партии и партейки только для того, чтобы растащить избирателей, которые разочаровались в курсе «Единой России», заявил Зюганов.

«Больше всего мне обидно за учителей», – подчеркнул он, отметив, что именно педагогов в школах на участках заставляют заниматься «этой грязной работой».

«Все это гонит страну к политическому дефолту», – считает Зюганов.

По его оценке, в целом выборы в этом году проходят на фоне всемирного кризиса, «который все больше бьет по России на фоне вымирания страны, которая с 1991 года потеряла 20 млн русских, на фоне новой жесткой атаки против славянского мира, против Белой Руси, на фоне того что 7-ой год граждане продолжают нищать, а олигархи жиреют».

Как сообщал «Новый День», ранее лидер ЛДПР Владимир Жириновский с возмущением отозвался об избирательной кампании-2020 и заявил о многочисленных нарушениях. По его оценке, Россия «семимильными шагами идет к белорусскому варианту».

Москва, Татьяна Дорофеева

Москва. Другие новости 14.09.20

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