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Четверг, 17 сентября 2020, 18:04 мск

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«Ситуация будет развиваться только в худшую сторону»: многодневное голосование ускорило кризис в России

Трехдневное голосование на выборах в России спасло легитимность этой демократической за счет мобилизации административного ресурса. Такое мнение в интервью РИА «Новый День» высказал политолог, руководитель Лаборатории политических и социальных технологий Алексей Неживой. По его оценке, сентябрьская кампания вселила в Кремль уверенность в возможности проведения выборов в Госдуму-2021 по отработанной модели.

«Но с точки зрения легитимности власти можно сказать, что еще одна ступень делегитимизации и антисоциализации уже пройдена», – подчеркнул эксперт.

Как считает Неживой, многодневное голосование помогло «тем, кто ориентируется на админресурс», сыграв на мобилизации электората. «По поводу результатов, даже в Архангельске, где оппозиция потрясала кулаками, получился вот такой результат. Политика – это как бокс: лучше плохо выиграть, чем хорошо проиграть. Это показывает, что оппозиция у нас еще не доросла [до серьезные побед], но все еще впереди».

При этом эксперт отметил, что новая многодневная система голосования придала уверенности власти по поводу предстоящей избирательной кампании в Госдуму. «Я думаю, сейчас в Кремле поувереннее будут к этому относиться, – сказал Неживой. – Но с политической точки зрения, с точки зрения легитимности власти, можно сказать, что еще одна ступень делегитимизации и антисоциализации уже пройдена. После этих выборов население еще меньше стало уповать на то, что в институте управляемой демократии оно может получить что-то от власти через голосование. Это факт. И сейчас складывается такая ситуация, при которой ни одной из сторон деваться некуда. Это называется цугцванг».

«Ситуация будет развиваться только в худшую сторону – за рамки правового поля», – прогнозирует эксперт.

С его точки зрения, попытки оппозиции в Госдуме законодательно вернуть прежнюю однодневную систему голосования вряд ли увенчаются успехом. «Скорее всего, останется многодневка, – пояснил он. – Власть – это очень циничная и грязная штука. Соответственно, выбор будет сделан в сторону того механизма, который даст максимальный предсказуемый результат людям, которые держат власть и финансовые ресурсы».

Как сообщал «Новый День», фракция КПРФ намерена внести в Госдуму законопроект об отмене многодневного голосования. По словам представителя фракции Алексея Куриного, эта инициатива уже поддержана предварительно другими представителями думской оппозиции.

Москва, Татьяна Дорофеева

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