В Подмосковье пытаются исправить ошибки экс-главы минэкологии Когана: рекультивируют свалку, которую он защищал

Министерство экологии Подмосковья объявило о втором этапе рекультивации бывшей площадки временного накопления отходов рядом с деревней Щелканово Рузского городского округа. Как сообщил первый заместитель министра экологии и природопользования области Владислав Холодков, ведомство также направило в Генпрокуратуру РФ материалы для подготовки иска к собственнику участка.

Холодков уточнил, что срок реквизиции земельного участка продлен до 11 декабря, так как «ходе обследования объекта подтвердилась гидрологическая связь площадки с расположенным неподалеку обводненным карьером». «Поэтому на втором этапе работ необходимо возвести гидроизоляционную перемычку, чтобы исключить попадание жидких остатков в карьер. Кроме того, площадка будет обнесена габионной стеной и отсыпана нейтральным рекультивантом. Работы начнутся после того, как проект получит положительное заключение экспертизы. Планируется, что это произойдет в середине октября», – сказал замминистра.

По его словам, сейчас работы ведутся на средства бюджета Московской области, но минэкологии направило в Генпрокуратуру материалы для подготовки искового заявления к собственнику, «чтобы побудить его возместить расходы».

При этом ведомство напоминает, что площадка была организована в 2018 году и «существовала значительно дольше установленного законом срока, нанося ущерб окружающей среде». «По условиям соглашения между администрацией городского округа и ООО «Полигон-2004», отходы должны были складироваться на срок не более 11 месяцев, после чего их следовало вывезти на полигон, а земельный участок – рекультивировать», – отмечает пресс-служба минэкогологии.

Как ранее сообщал «Новый День», в 2018 году площадка «временного хранения отходов» в Рузском районе стала зоной «боевых действий» – местные жители выступили категорически против проекта. Глава минэкологии Подмосковья (пост занимал Александр Коган) тогда утверждал, что «Руза сочла необходимым для себя это сделать», чтобы решить проблему санитарной очистки территории» и выразил полное непонимание, почему «объект временного хранения» вызывает бурный общественный протест.

В свою очередь депутат городского поселения Сычево Рузского района, староста деревни Щелканово Николай Голубев тогда заявил, что «временное складирование мусора» в промзоне ведется с нарушением технологии. «Временное хранение – у площадки должно быть твердое покрытие. Там сделали: на глину присыпали песка, положили биотекстиль, мембрану, склеили, потом опять текстиль, песка полметра и на этот песок стали возить мусор. Высота максимум должна быть 2 метра и по нему техника не должна ездить. А они сыплют с песком, все сваливают в кучу бульдозерами», – отмечал он.

Во время протестов местные жительницы живой целью вставали на дороге, чтобы не допустить проезд машин с мусором, и пели «Вставай, страна огромная». Полицейские силой оттаскивали с дороги женщин, которые повторяли, что у мусоровозов нет разрешённой документации, позволяющей выбрасывать мусор в Сычевский ГОК, куда по федеральному закону в принципе нельзя ссыпать ничего, кроме грунта. «Если бы это было законно, никто бы тут не стоял», – кричали противники свалки.

Депутаты и экологи тогда подчеркивали, что главная причина такой ожесточенной борьбы местных жителей связана с тем, что площадка находится рядом с водоносными слоями, которые питают Москву. «Сычевский ГОК был закрыт решением государственной горно-технической инспекции в силу того, что в ходе добычи природных ископаемых были вскрыты водоносные слои. Если сегодня там захоранивать мусор, этот фильтрат прямиком попадает в водоносный горизонт, питьевой водой которого питается Москва, запад Москвы. Многомиллионный мегаполис будет отравлен бездумной политикой Воробьева», – отмечал тогда депутат городского округа Чехов Николай Дижур.

В марте 2020 года местные власти ввели режим чрезвычайной ситуации на территории площадки «временного складирования». В минэкологии заявили, что чиновники намерены впервые в России «реквизировать» земельный участок у собственника для ликвидации экологического ущерба. Уборка «мусорной площадки» обойдется подмосковным властям примерно в 200 млн рублей.

Как сообщал «Коммерсант», собственником участка является ООО «Компания Зеленая луна», которая принадлежит «Экотехнопарку». Один из его собственников, бизнесмен Ильдар Неверов в марте заявил, что подмосковные власти сами попросили «Экотехнопарк» в 2018 году разместить на территории участка отходы на временное хранение.

По его мнению, действия подмосковных властей связаны с желанием получить комплекс по переработке отходов, который компания «Экотехнопарк» построила на свои средства.

Москва, Мария Вяткина

Москва. Другие новости 23.09.20

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