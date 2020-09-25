Дело депутата Мосгордумы Олега Шереметьева направлено в суд

Уголовное дело по обвинению в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ) депутата Мосгордумы Олега Шереметьева направлено в суд. Материалы обвинительного заключения утверждены городской прокуратурой. Следствие полагает, что депутат представлял в аппарат Мосгордумы документы о премировании своего помощника, а затем присваивал эти средства.

Дело было возбуждено по материалам прокурорской проверки. Следователи считают, что депутат, «имея умысел на хищение денежных средств из бюджета города и личное обогащение, в период с октября 2019 по февраль 2020 года ежемесячно подготавливал и представлял в аппарат думы документы о выплате своему помощнику более 2 млн рублей, содержащие заведомо ложные сведения о выполнении особо важных и сложных заданий, которые за вычетом налога поступили на дебетовую карту помощника депутата».

После этого, как говорится в сообщении, парламентарий обманул помощника, сообщив, что эти деньги нужны для оплаты труда другим сотрудникам, работающим на общественных началах, а на самом деле присвоил всю сумму.

При этом сегодня в Телеграм-канале депутата Шереметьева появилось сообщение, что к нему на этой неделе приходили с визитом сотрудники окружного управления департамента труда и социальной защиты Москвы в сопровождении представителей управы района Вешняки, полиции и прокуратуры. Согласования следователя на этот визит Шереметьеву не предъявили. Визитеры «начали ходить по квартире, заглядывая в шкафы, холодильник, производя фотосъемку». Возражения депутата по поводу таких действий гости проигнорировали, заявив, что проверяют условия проживания малолетних детей по звонку из Следственного комитета.

Как сообщал «Новый День», три фракции политических партий в Мосгордуме в полном составе выступили с заявлением, в котором признали уголовное дело в отношении депутата политическим преследованием.

Коллега Шереметьева по думской фракции КПРФ Екатерина Енгалычева ранее раскрыла подробности ситуации с помощницей депутата, которая подала на него заявление в правоохранительные органы. «У Олега была помощница, которая в апреле, когда закрыли думу [во время режима самоизоляции] сама себя премировала, – рассказала подоплеку дела парламентарий в прямом эфире канала RusNews в Сети. – Так получилось, что руководитель аппарата думы, возможно, совместно с председателем – я не знаю, кто из них, но они так решили: без подписи депутатов премировать помощников. И получилось, что эта женщина решила себя премировать на сумму около 400 тысяч рублей».

По словам Енгалычевой, когда это обнаружил Шереметьев, он написал служебную записку в аппарат думы, где попросил разобраться в этой истории, вернуть денежные средства в думский бюджет и «решить кадровый вопрос с этим человеком». Однако, как полагает депутат, это могло привести к масштабной проверке финансовой деятельности самого аппарата Мосгордумы, в ходе которой могли вскрыться интересные подробности о премировании помощников депутатов и о госзакупках.

«Поэтому я полагаю, что они испугались и поговорили с этой помощницей», – заявила Енгалычева, добавив, что эта помощница «сама ходила и хвасталась, что с помощью единоросса [Александра] Семенникова либо посадит Шереметьева, либо лишит депутатского статуса».

Москва, Татьяна Дорофеева

Москва. Другие новости 25.09.20

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