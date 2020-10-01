«Требую опубликовать доказательства»: Навальный заявил, что подает в суд на пресс-секретаря президента РФ

Оппозиционер Алексей Навальный, который сейчас проходит курс реабилитации за рубежом, объявил в соцсетях, что подает в суд на пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова. Поводом стало заявление представителя Кремля, что основатель «Фонда борьбы с коррупцией» работает с ЦРУ, и американская спецслужба дает ему «разные инструкции».

«Во-первых, я подаю в суд на Пескова. А во-вторых, требую опубликовать доказательства и факты, указывающие на «работу со специалистами ЦРУ». Прямо по телевизору покажите, в прайм-тайм. Разрешаю, – заявил Навальный в «Фейсбуке». – Если у органов государственной власти, от лица которых говорит Песков, есть доказательства той чуши, которую он несет, то это вопрос государственной безопасности России, и я требую опубликовать эти доказательства».

Ранее Песков, комментируя слова Навального, что за его отравлением стоит лично Владимир Путин, заявил, что с оппозиционером работают инструкторы иностранных спецслужб. «Не пациент работает с западными спецслужбами, а западные спецслужбы работают с ним – так будет корректнее. Действительно есть такая информация, я даже могу сказать конкретно – с ним работают специалисты Центрального разведывательного управления США в эти дни. Не первый раз, когда дают ему разные инструкции», – сказал пресс-секретарь президента РФ.

Как сообщал «Новый День», Алексею Навальному стало плохо утром 20 августа во время перелета из Томска в Москву. Лайнер экстренно приземлился в Омске. Политика с признаками острого отравления госпитализировали в реанимацию. Навальный впал в кому, его подключили к аппарату ИВЛ. Родственники оппозиционера потребовали отправить его для обследования и лечения за границу, однако несколько часов не могли получить разрешения на вывоз пациента, поскольку врачи объявили его нетранспортабельным. 22 августа оппозиционер был перевезен в берлинскую клинику «Шарите». Омские врачи диагностировали у Навального нарушение обмена веществ. Медики при этом заверили, что не нашли ядов в организме политика.

Власти Германии, в свою очередь, заявили об отравлении нервно-паралитическим веществом из группы «Новичок». Позже спецлаборатории в Швеции и Франции подтвердили результаты проведенных в Германии исследований анализов Навального.

Москва, Татьяна Дорофеева

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