Песков отреагировал на обещание Навального подать на него в суд

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отреагировал на заявление оппозиционера Алексея Навального подать на него в суд за обвинения в связи с западными спецслужбами.

«Я порекомендую еще раз перечитать то, что я сказал вчера», – заявил Песков журналистам. Как отмечает РИА «Новости», комментировать перспективы встречного иска пресс-секретарь главы государства не стал.

Как сообщал «Новый День», накануне Песков сообщил, что у Кремля есть информация, что с Навальным «работают специалисты Центрального разведывательного управления США в эти дни». «Не пациент (Навальный – прим. ред.) работает с западными спецслужбами, а западные спецслужбы работают с ним», – сказал он (цитата по ТАСС).

После этого Навальный заявил, что намерен подать в суд на Пескова, и потребовал опубликовать доказательства собственной связи с западными спецслужбами.

Москва, Алевтина Белова

Москва. Другие новости 02.10.20

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