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Вторник, 13 октября 2020, 17:40 мск

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Группу «ПИК» ждет прокурорская проверка: компания «забыла» о парковке в жилом комплексе

Московская административная дорожная инспекция (МАДИ) обратилась в прокуратуру с просьбой проверить и привлечь строительную компанию «ПИК» к ответственности. Застройщик самовольно запретил парковку около ЖК «Грин Парк», и отказался устранить это нарушение прав граждан. Об этом говорится в сообщении на официальном портале столичного правительства.

По данным МАДИ, ранее компания «ПИК» установила возле жилого комплекса запрещающие парковку знаки, в результате чего местным жителям стало негде парковаться. Из-за этого водители начали оставлять машины прямо под знаками, после чего были оштрафованы.

«Рассмотрев обращения граждан, МАДИ выявила, что застройщик установил знаки с нарушениями и без согласования проектной документации с комиссией по безопасности дорожного движения. Поэтому все штрафы автовладельцам сразу отменили, а на имя президента компании МАДИ направила представление об устранении нарушений. Однако в отведенный законом срок ответ на письмо со стороны руководства застройщика не поступил, а нарушения до сих пор не устранили», – пояснили в МАДИ.

Стоит отметить, что группа «ПИК» регулярно оказывается в центре скандалов в связи с нарушением прав москвичей. Одним из самых громких ЧП последнего времени стало возведение новостройки во дворе трех жилых домов в районе Кунцево. Многочисленные протесты местных жителей, сопровождавшихся силовым противостоянием, тогда оказались безрезультатными. Верховный суд России отказался поддержать требования не сносить неаварийные дома в угоду строительным планам ГК «ПИК». При этом застройщик выставил недовольным гражданам имущественные претензии – от 1000 до 150 000 рублей.

Москва, Светлана Антонова

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