«Кризис углубляется»: экономист предупредил, что 2021 год будет тяжелым

Экономическая ситуация в России продолжает планомерно ухудшаться. Как считает экономист, вице-президент «Золотого монетного дома» Алексей Вязовский, до Нового года россиян, скорее всего, ждет небольшое затишье, но с началом 2021 года в силу вступит несколько факторов, которые негативно повлияют на обстановку, особенно в регионах. Такое мнение эксперт высказал в комментарии РИА «Новый День».

«В ближайшие месяц-полтора у меня оптимистические настроения. Я думаю, рубль будет укрепляться, даже весьма серьезно. Может быть, ниже уровня 70 рублей за доллар. Связано это с тем, что начали расти цены на нефть. К тому же, в США победил Джо Байден. Конечно, он не очень благоприятно настроен к нашей стране, тем не менее, ему потребуется время, чтобы войти в курс дела. Ему будет не до России и не до санкций», – пояснил Вязовский,

«Можно вздохнуть спокойно: курс рубля будет расти, фондовый рынок тоже будет расти. Возможно, будет рождественское ралли (краткосрочный взлет цен как на отдельные акции, так и на индексы в целом)», – добавил эксперт.

В то же время экономист высказал уверенность, что это будет временное спокойствие. «К сожалению, это не продлится долго. Новый год ничего позитивного нам не несет. Скорее всего, будет очередная порция санкций – демократы традиционно жестче ведут себя по отношению России. Скорее всего, ЦБ будет понижать процентную ставку, даже несмотря на угрозу инфляции, которая существует», – отметил Вязовский.

При этом он отметил, что ситуация с инфляцией «многослойная». «Ее сдерживает падение доходов населения – люди просто не могут резво потреблять, как хотелось бы ритейлерам, поэтому они не могут повышать цены – вот в чем дело. Здесь ситуация многослойная», – сказал эксперт.

Согласно его прогнозу, падение реальных доходов особенно будет ощутимо в регионах. «В Москве ситуация будет полегче, в регионах – все будет плохо. Будут недовольства как в Хабаровске, какие-то демонстрации возможно. Насколько это все повлияет на политику федеральных властей, сказать сложно. Кризис углубляется. Властям нужно что-то делать. Заливать деньгами не получится, бюджет не позволяет. Есть ещё запас прочности в плане снижения процентной ставки, это придаст экономике импульс. Но возможное укрепление рубля не очень хорошо скажется для компаний, которые занимаются экспортом углеводородов. Они будут давить на правительство, чтобы сдержать укрепление. Посмотрим, что будет делать ЦБ», – сказал экономист.

Вместе с тем Вязовский обратил внимание, что глава Центробанка Эльвира Набиуллина уже подтвердила, что регулятор готов проводить «интервенции в обе стороны». «Так что посмотрим, как будет развиваться. Пока апокалипсиса не произойдёт, но ситуация будет плавно ухудшаться», – считает эксперт.

Ранее в комментарии РИА «Новый День» Вязовский предупреждал, что оптимистичные заявления представителей правительства РФ о скором росте реальных доходов населения оторваны от реальности. По его оценке, в действительности россияне должны готовиться к ужесточению налогового гнета.

В то же время, как прогнозируют эксперты, в 2021 году в России на фоне коронавирусного кризиса традиционный рост цен на ЖКХ и продукты окажется больше, чем в прежние годы. Кроме этого, по оценке аналитиков, из-за неблагоприятной экономической конъюнктуры вырастут цены на импортную бытовую технику, электронику, гаджеты, одежду, обувь, аксессуары, косметику, парфюмерию.

Москва, Александра Быстрицкая

Москва. Другие новости 26.11.20

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