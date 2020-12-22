Потеря работы и невыплата зарплат и пенсий: социологи назвали главные страхи россиян в 2020 году

В 2020 году более трети граждан России (37%) боялись потерять работу. Такие данные опубликованы по результатам опроса НИУ ВШЭ «Социальное самочувствие россиян».

«Основным экономическим риском в глазах граждан на фоне пандемии стала боязнь потери работы (37%), а также возможность невыплаты зарплат и пенсий (21%)», – цитирует доклад ТАСС.

Кроме этого, еще 17% опасались рост цен «на регулярно покупаемые товары и услуги», 4% – обесценения денежных сбережений, еще 2% – рассматривает в качестве крупного риска рост цен на запланированные крупные покупки «наиболее зависимые от курса рубля».

Ранее в комментарии РИА «Новый День» экономист, вице-президент «Золотого монетного дома» Алексей Вязовский предупредил о высокой вероятности крупномасштабных антироссийских санкций в 2021 году. Он пояснил, что при Дональде Трампе экономические ограничения вводились точечно, а сейчас речь идет о более глобальных ограничениях. «Возможно, что-то связанное с отключением от Swift, ограничением инвестиций в госдолг, что, конечно, приведет к резкому обесцениванию курса рубля. Он некоторое время укреплялся, но у нас обычно укрепление приводит к тому, что он набирает определенный девальвационный потенциал и потом сильно падает», – пояснял экономист.

Кандидат экономических наук, доцент кафедры финансового менеджмента РЭУ им. Г.В.Плеханова Аяз Алиев также прогнозирует ужесточение американских санкций против России, что может обернуться ростом цен. «Проблемы бизнеса и экономики могут привести к новым сокращениям, к росту количества безработных. Также граждан это затронет в части роста цен», – подчеркнул экономист.

Москва, Александра Быстрицкая

Москва. Другие новости 22.12.20

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