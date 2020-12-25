Совет Федерации утвердил закон о всероссийской реновации

Сегодня Совет Федерации одобрил скандальный закон о всероссийской реновации. Как передает корреспондент РИА «Новый День», против правительственной инициативы, которую в «Справедливой России» назвали торжеством строительного лобби и уничтожением права собственности, не выступил ни один представитель региона, в ходе обсуждения прозвучал единственный вопрос.

Выступая на заседании верхней палаты парламента, соавтор скандального закона сенатор, председатель комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Олег Мельниченко сообщил, что за решение о включении дома в программу комплексного развития территорий должно проголосовать не менее двух третей голосов собственников, причем право участия в этом будут иметь даже наниматели квартир.

«Закон принципиально меняет отдельные подходы к осуществлению градостроительной деятельности», – признал сенатор, и пообещал, что сенатский комитет будет контролировать его реализацию в регионах, чтобы при необходимости оперативно внести поправки.

Министр строительства и ЖКХ РФ Ирек Файзулин со своей стороны объяснил появление скандального закона поручением главы государства. «Президентом РФ поставлена задача изменить подходы к переселению граждан из аварийного жилья, чтобы к 2030 году достигнуть показателей национальных целей «Комфортная и безопасная среда для жизни», – заявил он. – Это улучшение жилищных условий 5 млн семей ежегодно, увеличение объемов жилищного строительства к 2030 году до 120 млн кв метров ежегодно».

В целом, отметил чиновник, чтобы достигнуть этих целей, необходимо построить более 1 млрд кв метров жилья – или 26% от существующего объема жилфонда всей страны (3,8 млрд кв м). 44% жилых помещений имеют возраст старше 50 лет.

К 2024 году чиновники планируют расселить более 640 тысяч из 10 млн кв метров аварийного жилья. При этом, несмотря на все усилия и выделение в этом году дополнительно 50 млрд рублей на опережающее решение проблемы, разобраться с фондом аварийного и ветхого жилья пока не удается: так, за последнее время было признано аварийными еще 7,6 млн кв метров. «Прогноз на 2030 год составляет дополнительно еще почти 23 млн кв метров», – сообщил Файзуллин, отметив, что новый закон поможет регионам обеспечить сбалансированное и устойчивое развитие муниципалитетов, создать условия для развития транспортной инфраструктуры.

О том, что по новому закону под нос могут попасть любые, даже недавно построенные жилые дома, министр говорить не стал.

Несмотря на большой общественный резонанс, новый закон практически не вызвал интереса у сенаторов. С вопросом к министру обратилась только Людмила Нарусова, которая поинтересовалась, каким образом будут расселять жилье, квартиры в котором принадлежат сиротам. Файзуллин заверил, что все будет происходит в соответствии с законом.

Сенатор от Чувашии Николай Федоров обратил внимание, что Конституция гарантирует малоимущим гражданам предоставление жилья за государственный и муниципальный счет, однако в большинстве регионов соответствующих программ просто нет, а вице-премьер Марат Хуснуллин, выступая в парламенте, об этой проблеме вообще не говорил. Между тем, огромное количество россиян не в состоянии взять ипотеку для решения своей жилищной проблемы, поскольку не могут накопить даже на первоначальный взнос.

«Есть категории граждан – малообеспеченные, многодетные, инвалиды, которых государство обязано обеспечить жильем, если они в нем нуждаются», – поддержала сенатора спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, и призвала коллег поддержать уже принятую Госдумой всероссийскую реновацию.

Скандальный закон, вызвавший протесты россиян, в итоге был единогласно одобрен 145 сенаторами Совета Федерации.

Теперь документ поступит на подпись президенту.

Как сообщал «Новый День», закон был принят Государственной думой 23 декабря. Против лоббируемого правительством РФ новшества возражали в основном «эсеры».

«Идея великолепная, красивая, идея всех вдохновляет. Но ее реализация совершенно неприемлема для наших избирателей», – подчеркнула глава думского комитета по жилищной политике Галина Хованская.

Парламентарий пояснила, что граждан лишают права выбора между денежной компенсацией или квартирой взамен изымаемой – то есть собственник может только согласиться с тем вариантом, который ему предложат власти, или просто уходить на улицу. «Проект легализует принудительное репрессивное изъятие жилого помещения», – констатировала Хованская. Кроме того, фактически при изъятии жилья жителей коммуналок снова переселяют в коммуналки, а очередников оставляют в очереди.

Накануне лидер «эсеров» Сергей Миронов назвал закон торжеством строительного лобби и уничтожением права частной собственности.

Москва, Татьяна Дорофеева

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