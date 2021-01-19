ЦИК предложил на выборах в Мосгордуму собирать электронные подписи избирателей в поддержку кандидатов

Председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) России Элла Памфилова предложила заместителю председателя Общественной палаты Москвы Алексею Венедиктову попросить Мосгордуму внести в городское законодательство норму о возможности сбора подписей в поддержку выдвижения кандидатов в Мосгордуму через портал Госуслуг.

Как сообщила пресс-служба ЦИК, тема электронного сбора подписей обсуждался сегодня на встрече.

Госдума в мае прошлого года приняла федеральный закон, который позволяет собирать подписи в электронном виде через портал Госуслуг. Таким образом можно собрать 50% подписей, и регионы вправе устанавливать количественные рамки по своему усмотрению.

Москва, Светлана Антонова

Москва. Другие новости 19.01.21

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