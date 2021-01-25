Мосгордума готовится лишить депутатских полномочий Олега Шереметьева

Комиссия по организации работы Мосгордумы сегодня на заседании рассмотрит проект постановления о прекращении депутатских полномочий члена фракции КПРФ Олега Шереметьева. Причиной стал обвинительный приговор парламентарию по делу о мошенничестве, который был оставлен в силе в апелляционной инстанции.

Заседание комиссии по организации работы Мосгордумы начнется сегодня в 16 часов в формате видеоконференции. Согласно повестке, опубликованной на сайте столичного парламента, первым вопросом депутаты рассмотрят проект постановления «О досрочном прекращении полномочий депутата Московской городской Думы О.М.Шереметьева».

Документ был внесен в городскую думу во вторник, 19 января, заместителем председателя комиссии, вице-спикером от «Единой России» Степаном Орловым. Редактором проекта выступил «единоросс» Александр Семенников.

В пояснительной записке к проекту постановления говорится, что депутатские полномочия Шереметьева считаются досрочно прекращенными в связи с вступлением в законную силу обвинительного приговора Замосковорецкого районного суда и в соответствии с законом «О статусе депутата Московской городской думы».

Предполагается, что проект постановления будет рассмотрен на заседании Мосгордумы в среду, 27 января.

Как сообщал «Новый День», в октябре суд признал Шереметьева виновным по делу о мошенничестве и назначил наказание в виде 4 лет лишения свободы условно с испытательным сроком на 4 года. Корме того, он лишен права занимать должности на государственной службе в системе исполнительных органов власти. Также с парламентария будет взыскан штраф почти 2 млн рублей.

Депутат обжаловал приговор, однако 13 января Мосгорсуд признал решение нижестоящего суда законным. В материалах дела говорилось, что с ноября 2019 по февраль 2020 года Шереметьев ежемесячно подавал в Московскую думу документы на премирование своего помощника за якобы успешно выполненные им особо сложные и важные задания. Сумма премий составляла от 350 до 850 тысяч рублей. В действительности, как заявило обвинение, парламентарий присваивал деньги и распоряжался ими по собственному усмотрению.

Депутат не признал себя виновным, оппозиция назвала дело преследованием по политическим мотивам.

Сам Шереметьев вечером 13 января на своей странице в «Фейсбуке» выразил уверенность, что на заседании Мосгордумы его лишат депутатских полномочий. «Но пока они не проголосовали, я ещё член этого недоразумения под названием Мосгордума. Не зря оно называется – дума. Здесь можно только думать! Тихо, про себя. Но не дай Бог озвучить то, что ты думаешь, – отметил Шереметьев. – Гора с плеч! Я чувствую ответственность за своих избирателей. Поэтому я их не брошу – я продолжу работать. И для этого совсем не нужно иметь в кармане корочки».

Москва, Татьяна Дорофеева

Москва. Другие новости 25.01.21

Аномальное тепло: Москва побила исторический температурный рекорд. / В России сократят время шумного ремонта в жилых домах. / В России хотят штрафовать за незаконную благотворительность. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»