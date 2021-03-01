Мэрия Москвы раздала 154 млрд рублей застройщикам по реновации

В Москве крупнейшие контракты на строительство жилья по программе реновации достались пяти генподрядчикам: ГК «ПИК» Сергея Гордеева, ФСК Владимира Воронина, «Крост» Алексея Добашина, МИЦ Андрея Рябинского и «Регионжилстрой». В общей сложности власти столицы заплатят 154 млрд рублей за строительство 1,9 млн квадратных метров жилья. Конкурсы проходили с ноября по февраль, при этом документы подписаны с единственным участником.

На реновационных стройках девелоперы смогут заработать более 15 млрд рублей, пишет «Коммерсант». Самый крупный подряд получил МСУ-1, подконтрольный ГК ФСК – за 57 млрд рублей компания должна построить 780 тысяч квадратных метров в столичном районе Бескудниково. Еще 26 млрд рублей получит ООО «Сити-Эпсилон», аффилированное с ГК МИЦ Андрея Рябинского, на постройку 284 тыс квадратных метров жилья в поселке Шишкин Лес в Новой Москве. Структура «Кроста» Алексея Добашина подписала контракт на 17,9 млрд рублей

На строительство 191 тысяч квадратных метров в районе Митино, и за 12 млрд ООО ГП-МФС, подконтрольное ГК ПИК Сергея Гордеева, построит 101 тысячу квадратных метров жилья в Гольяново.

Кроме того, как отмечает издание, контракт на 12 млрд рублей достался компании «Регионжилстрой», учредителями которой выступают тезки детей бывшего главы департамента строительства Москвы Александра Косована – Юлия и Олег Косован.

Конкурсы прошли с единственным участником – по закону они признаются несостоявшимися, однако комиссия имеет право подписать договор с подавшей заявку компанией. По словам управляющего партнера ILM Андрея Лукашева, по госконтрактам доходность равна примерно 10%, при том, что в коммерческом строительстве она составляет 25-30%.

Программа реновации стартовала в Москве 2017 году, за 20 лет мэрия столицы намерена потратить на эти цели 3-3,5 трлн рублей. Оператором госзаказа по программе выступает Московский фонд реновации, созданный правительством столицы – его возглавляет бывший гендиректор дочерней компании ГК ФСК Анатолий Константинов. Именно ГК ФСК получила самый крупный за последние месяцы подряд.

Как уже сообщал «Новый День», программа реновации стала одним из самых скандальных начинаний правительства Собянина: жители Москвы выходили на акции протеста, отказывались от переезда, инициировали исключение своих домов из списков программы. Массовые митинги вызвали также действия властей по выбору мест для стартовых площадок строительства новостроек, которые нередко выделяют прямо во дворах существующих жилых домов или на озелененных территориях.

Москва, Алевтина Белова

Москва. Другие новости 01.03.21

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