«Три десятилетия национального предательства»: эксперты назвали главное кредо российских чиновников – «хватай, воруй и беги»

В России коррупция стала одним из столпов, на котором держится отечественная система госуправления. По оценке политиков и экспертов, масштабы коррупционных преступлений возросли из-за экономической и политической турбулентности, но власть упорно винит в ситуации врачей и учителей с «коробками конфет». Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», шла речь сегодня на пресс-конференции в Москве.

В частности, первый заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Сергей Калашников обратил внимание, что коррупционные ставки в России резко возросли. «То, что фиксирует генпрокуратура, – это не количество преступлений, это количество пойманных. Просто считать стали лучше. Больше стали доставать. Что касается коррупционных объемов, на мой взгляд, это связано с той политической и экономической нестабильностью, в которой мы живем в последние годы. В условиях неопределенности завтрашнего дня принцип – «хватай, воруй и беги» – стал для многих чиновников преобладающим», – подчеркнул он.

При этом депутат возмутился официальной риторике, которую сейчас транслирует Кремль в отношении коррупции. «Когда я слышу от ответственных людей, что коррупция существует во всем мире, и ее нельзя победить быстро и эффективно, мне хочется крикнуть: «Что ж ты врешь!» Мир знает примеры победы над коррупцией. Эти меры быстрые и эффективные», – заявил он.

По его словам, эти способы требуют реальных действий. «Страной, победившей коррупцию, можно считать Сингапур. Был у них премьер-министр и президент Ли Куан Ю, пришел к власти в 1959 году и буквально за несколько лет коррупция в абсолютно коррумпированной стране исчезла за несколько лет. Что он сделал? Посадил трех своих ближайших друзей, изгнал свою жену за коррупцию и посадил своего дядю. И все – нет коррупции», – сказал политик.

«А ловить учителей и врачей за коробку конфет можно до бесконечности, но это не та коррупция, которая воспроизводит коррупцию и порождает ее», – констатировал Калашников.

По его оценке, многие коррупционные преступления «лежат на поверхности». «Если человек носит часы стоимостью всей его зарплаты как чиновника за всю его жизнь, какие нужны аргументы, что он – коррупционер? Но мы это не делаем, [не арестовываем коррупционеров]. А не делаем, потому что это кому-то нужно», – заявил он.

При этом депутат отметил, что коррупция в России действительно проникла во все сферы жизни из-за высокой степени бюрократизации, которая зачастую является единственной возможностью для ведения бизнеса. «Огромное количество бытовых проблем не решалось без коррупции», – пояснил он.

Член президиума Столыпинского клуба, экономист Владислав Жуковский со своей стороны согласился, что коррупция, по сути, стала базой российской государственности. «Три десятилетии национального предательства, построения офшорно-олигархической модели экономики, рентного типа, по вывозу и страны сырья… Конечно, коррупция, является одним из столпов этой системы», – подчеркнул он.

По его мнению, в нынешней ситуации самым абсурдным является то обстоятельство, что большое количество данных о преступлениях – на виду. «Громкие расследования в высших эшелонов власти, снимаются десятки фильмов, показывают эти виллы, особняки…Но когда депутаты направляют запросы – нулевая реакция силовиков и отписки! Это показывает, что своих не сдают. Если выходишь в систему «рука руку моет», то, в принципе, будь лояльным, обеспечивайте партии, обеспечивай рейтинги, и все – у тебя все будет хорошо. И это страшно!» – возмутился Жуковский.

«Та же Счетная палата проводила огромное количество расследований, аудитов и по Роснано, и по Сколково, и по госкорпорациям, по олимпиаде в Сочи, чемпионата мира по футболу – там триллионы рублей пропали! Аудиторы провели огромную работу и все – полная тишина», – констатировал он.

Экономист выразил уверенность, что, если хотя бы одну десятую из тех расследований, которые уже есть, «довести до ума», уже можно значительно изменить ситуацию. «И не надо будет, как говорил пресс-секретарь президента, относиться с пониманием и ждать три поколения, чтобы общество созрело». Общество давно созрело и требует, чтобы все были равны перед законом», – заключил Жуковский.

Напомним, на этой неделе пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что бытовая коррупция «гораздо страшней», нежели среди чиновников. «Там крутятся огромные деньги», – пояснил он. Песков также добавил, что должна существовать безупречность законов и правил, которые не должны порождать коррупцию, создавая невыполнимые условия. «На это нужно время, общество должно созреть для этого. Должно пройти несколько поколений», – резюмировал представитель главы государства.

Ранее Генпрокуратура сообщила о росте коррупционных преступлений в 2021 году. «В сравнении с предшествующим годом на 11,8% увеличился массив преступлений коррупционной направленности (с 6,3 тысячи до 7,1 тысячи). В их структуре на факты взяточничества приходится около половины выявленных преступлений (3,5 тысячи), относительно января-февраля 2020 года их число возросло на 21,1%», – говорилось в сообщении надзорного ведомства.

Москва, Александра Быстрицкая

Москва. Другие новости 01.04.21

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