Кремль пытается «уравновесить регионы по партийному признаку»: эксперт предупредил о новых губернаторских отставках

Кремль начал кампанию по ревизии «слабых» губернаторов. Как считает политолог, руководитель консалтингового агентства NPR Group Дмитрий Фетисов, в ближайшее время возможны отставки еще в нескольких регионах. В комментарии РИА «Новый День» эксперт отметил, что зачистка может коснуться представителей всех политических партий.

«У нас есть определённая группа риска – слабые губернаторы. Это традиционно Вячеслав Битаров («ЕР») в Северной Осетии, Бату Хасиков («ЕР») в Калмыкии – две очевидные кандидатуры. Но пока непонятно, какое будет решение, дадут им до октября доработать. Тем более, у Битарова стоит вопрос о продлении полномочий – у него заканчивается срок», – сказал Фетисов.

По его оценке, в нынешней ситуации «федеральный центр хочет уравновесить регионы по партийному признаку», поэтому губернаторы от системной оппозиции тоже могут лишиться своих постов. «В зоне риска практически все губернаторы от КПРФ. Валентин Коновалов (глава Хакасии) откровенно слаб, Андрей Клычков в Орловской области тоже слаб – против него играет и фактор его публичных отношений с Белозерцевым. По многим медиа пошла тема, вспомнили, что он был близок с Белозерцевым (экс-глава Пензенской области Иван Белозерцев). Возможно, что у КПРФ будут забирать Орловскую область», – считает он.

Фетисов также обратил внимание, что аналогичная ситуация скалывается для ЛДПР. «У Владимира Сипягина во Владимирской области слабые позиции. Есть желание у федерального центра его убрать», – сказал он.

«То есть может быть реализован сценарий, что меняют губернаторов от КПРФ и ЛДПР и несколько губернаторов от «ЕР», чтобы уравновешена была ситуация», – пояснил эксперт.

Комментируя отставку главы Тывы Шолбана Кара-оолы, который считался человеком министра обороны РФ Сергея Шойгу, Фетисов отметил, что решение не станет ударом по главе Минобороны. «Его сменщик также человек Шойгу – регион остается под контролем Шойгу. Я бы не сказал, что отставка Кара-оолы влияет на позиции главы Минобороны», – уточнил он.

Накануне президент РФ Владимир Путин принял досрочную отставку Кара-оола, который возглавлял Тыву с мая 2007 года, по собственному желанию. Сегодня стало известно, что со своей должности ушел губернатор Ульяновской области Сергей Морозов, который планирует участвовать в выборах в Госдуму.

Москва, Александра Быстрицкая

Москва. Другие новости 08.04.21

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