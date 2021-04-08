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Четверг, 8 апреля 2021, 18:13 мск

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«Единая Россия» избавляется от кандидатов в Госдуму с антирейтингом

Партия «Единая Россия» перед выборами в Госдуму избавится от слабых депутатов-одномандатников. Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», сообщил политолог, профессор Финансового университета при правительстве РФ Олег Матвейчев. По его оценке, в нынешней ситуации партия власти может рассчитывать на «190, может быть 200 мандатов».

«190, наверное, более точно. Кампанию партия уже начала», – сказал он.

«От одномандатников, которые плохо себя вели или ничего не делали для своего округа, «Единая Россия» отказалась. Рейтинги всех одномандатников были замерены, посмотрели, что там творится. Те кандидаты, которые не имели шансов на победу, кандидаты с огромным антирейтингом не будут выдвинуты, они даже на праймериз особо не выдвинутся», – сказал политолог.

По словам Матвейчева, остаются в пуле кандидатов только те, кто реально работал. «С их реальными делами спорить кандидатам-популистам будет сложно», – уверен он.

Москва, Александра Быстрицкая

Москва. Другие новости 08.04.21

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Метки / Единая Россия

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