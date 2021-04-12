Россию готовят к новому кризису: девальвация рубля как прелюдия к выборам

Нынешняя девальвация рубля в России является подготовкой либеральной элиты к предстоящим в сентябре выборам в Госдуму. Как передает корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил известный экономист Михаил Хазин на кануне на экспертных слушания в нижней палате российского парламента.

«Меня удивляет, что депутаты Госдумы эту тему не поднимают. Неужели не понятно, что нынешняя девальвация рубля, которая проходит в последние дни, это политическая подготовка либерального лагеря к сентябрьским выборам. Ну, потому что, если будет девальвация рубля на 30%, то и цены в магазинах вырастут на 30%. И как тогда будут голосовать граждане? И вообще, чего они будут делать? Меня абсолютно потрясает: ни одного документа на эту тему нет», – подчеркнул Хазин.

По мнению экономиста, любая программа развития должна начинаться с «документа, который бы описывал текущую реальность». «Я в своей жизни участвовал в написании многих экономических программ в 90-е годы, 2000-е, 10-е. И могу сказать следующее. У всех у них имеется один базовый недостаток – я не вижу пока ни одного документа, в котором бы описывалась текущая реальность… Причем не только в экономической ситуации, но и в политической», – пояснил эксперт.

«Если просто сказать правду о том, в какой ситуации мы находимся, то уже придется сразу, если этот документ принять, снимать правительство», – констатировал Хазин.

Москва, Мария Соколова

Москва. Другие новости 12.04.21

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