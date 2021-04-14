В России уже произошел «транзит власти»: рычаги управления теперь в Совете безопасности

В России ожидаемый транзит власти уже произошел – рычаги управления перешли от администрации президента РФ к Совету безопасности. Как передает корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил социолог Павел Кудюкин, выступая сегодня на экспертном круглом столе в Москве. По его словам, в этой ситуации наблюдается переформатирование политического поля, в результате чего итоги предстоящих выборов в Госдуму могут оказаться непредсказуемыми.

«На самом деле, в России уже произошел транзит власти – от администрации президента к Совету безопасности, к совершенно уже отвязанным, оголтелым силовикам, которых ярко символизирует господин Патрушев», – сказал Кудюкин.

Социолог обратил внимание, что в этой связи идет переформатирование политического поля. «То, что партийные списки согласуются в администрации президента, – это уже не на первых выборах так происходит. С учетом того, что сейчас центр тяжести принятия этих решений вообще перенесен в СовБез, я думаю, это будет еще более радикально происходить. В этой ситуации непонятно, а что же делать. Прежде всего потому, что нет сколько-нибудь внятного субъекта той самой оппозиции, которая могла к чему-то призывать и что-то формулировать», – пояснил эксперт.

«Мы действительно не знаем конфигурацию сентябрьских выборов, в какой обстановке будут проходить, а может быть не будут проходить вовсе», – уточнил Кудюкин.

В то же время социолог констатировал, что «ситуация меняется очень динамично, и не в лучшую сторону». «Принимаются все новые и новые репрессивные законы, которые будут использоваться, в том числе, и в ходе избирательной кампании для отсечения нежелательных кандидатов, для пресечения любой агитации и пропаганды, которая так или иначе угрожает власти», – сказал Кудюкин.

Москва, Мария Соколова

Москва. Другие новости 14.04.21

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