«Чтобы не было стыдно…» Памфилова раскритиковала главу избиркома Челябинской области

Глава Центральной избирательной комиссии (ЦИК) России потребовала от председателей всех территориальных избирательных комиссий «проинвентаризировать под личную ответственность» состояние помещений избирательных участков и необходимого оборудования. «К сожалению, некоторые этого не делают – небрежно, на авось», – констатировала она.

При этом Памфилова привела в пример Челябинскую область, где 27 июня состоялись повторные выборы депутата Корякского сельского поселения Кунашакского района в полуразвалившемся помещении элеватора.

«Это (ремонт) можно сделать с минимальными затратами, если есть совесть, неравнодушие и уважение к своим гражданам, которые придут в этот сарай. Я не знаю, куда смотрит Обертас Сергей Владимирович, председатель комиссии Челябинской. Коллеги, привожу этот пример. Это недопустимо. Мы не требуем дворцов… но там, где можно, там нужно сделать так, чтобы ни вам не было стыдно, ни нашим избирателям», – заключила Памфилова, выразив надежду, что будут сделаны соотвествующие выводы.

Москва, Мария Соколова

Москва. Другие новости 01.07.21

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