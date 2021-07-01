«Сесть на пенек…»: Памфилова пообещала строгую охрану бюллетеней во время многодневного голосования

На сентябрьских выборах одним из оснований для признания бюллетеней недействительными станет нарушение целостности сейф-пакетов, в которых они будут храниться в ночное время. Такая информация прозвучала на заседании Центральной избирательной комиссии (ЦИК) России. Критикам предложенной системы охраны глава Центризбиркома Элла Памфилова посоветовала «сесть на пенек» и «съесть пирожок».

Предполагается, что в ночное время бюллетени должны будут помещать на хранение в специальные номерные сейф-пакеты с индикаторной лентой. «Оставлять на ночь бюллетени в ящиках для голосования можно будет в исключительных случаях», – пояснила Памфилова.

По решению ЦИК, бюллетени в сейф-пакетах будут признаны недействительными, если отсутствует индикаторная лента на пакете или нарушена ее целостность. Основанием для этого также послужит факт вскрытия сейф-пакета до начала проверки или расхождение номера сейф-пакета и номера, указанного в соответствующем акте.

Кроме того, не будут учитываться бюллетени из сейф-пакетов со следами возможного несанкционированного доступа к их содержимому или другие нарушения целостности, если они не позволяют достоверно определить результаты волеизъявления.

Глава Центризбиркома уточнила, что на избирательных участках будет вестись круглосуточное видеонаблюдение, а помещения – охранять представители органов внутренних дел. «Для всех, кто еще неверующий, как говорится, – пожалуйста, в данном случае могут сесть на пенек, съесть пирожок, сидеть ночью вовне и стеречь эти бюллетени», – сказала Памфилова.

Москва, Мария Соколова

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