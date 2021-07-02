Мэрия Москвы приравняла ОРВИ к коронавирусу

Жителей Москвы, заболевших ОРВИ, обязали соблюдать режим изоляции. Как сообщила вице-мэр Москвы Анастасия Ракова, сегодня принято решение, что все случаи ОРВИ будут рассматривать как, с высокой долей вероятности, коронавирусную инфекцию.

«До получения отрицательного теста все больные ОРВИ должны соблюдать режим изоляции», – цитирует ее слова «Интерфакс».

По словам Раковой, такое решение связано с тем, что в Москве распространился «индийский» штамм коронавируса, который отличается большей заразностью и меньшим инкубационным периодом. В первые дни заболевания симптомы схожи с простудой: небольшая температура, насморк, боль в горле. При этом сухой кашель, потеря обоняния и вкуса встречаются реже.

Вице-мэр отметила, что за последние две недели Москва пробила все эпидемиологические пороги во взрослом населении по заболеваемости ОРВИ.

Как сообщал «Новый День», число выявленных случаев коронавирусной инфекции в России за последние сутки выросло на 23 218. По данным оперативного штаба по борьбе с Covid-19, за минувший день от ковида скончались 679 человек – это максимум за все время пандемии.

Лидером по количеству новых случаев коронавируса остается Москва, где за минувший день выявлено 6893 заболевших, что на 9,3% меньше, чем накануне (7597). На втором месте – Московская область с 2488 заразившимися.

Москва, Светлана Антонова

Москва. Другие новости 02.07.21

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