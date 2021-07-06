Обнуление господдержки: льготная ипотека не привела к увеличению доступности жилья для россиян

Рост цен на жилье в России фактически нивелировал государственные программы поддержки по льготной ипотеке. Как передает корреспондент РИА «Новый День», об этом сообщила заместитель председателя Счетной палаты Галина Изотова, выступая сегодня на заседании Совета законодателей. Согласно выводам ее ведомства, жилье для россиян не стало доступнее.

«Масштабная поддержка рынка ипотечного кредитования, стимулирования роста спроса на жилье, что при не достаточном предложении в ряде регионов привело к росту цен, которые поднялись в 20-м году на 20,4% по отношению к 19-му году, что фактически нивелировало положительный эффект от снижения ипотечных ставок», – констатировала Изотова.

По данным Счетной палаты, объемы строящегося жилья за год сократились на 12,5%, хотя «с помощью госпрограмм поддержки профинансировано приобретение гражданами около 20% строящегося жилья». «При этом объем строящегося жилья сократился со 107 млн кв м в 19-м году до 94 в 20-м. Таким образом, наращивание льготного ипотечного кредитования не привело к увеличению доступности жилья. Эффект удешевления обслуживания ипотеки был компенсирован эффектом роста цен», – пояснила аудитор.

При этом Изотова обратила внимание, что «доходы населения не успевают за темпами роста жилищной стоимости». «Рост денежных доходов населения за 20-й год по отношению к 19-му году составил всего 0,32% при инфляции 4,1%», – пояснила она, подчеркнув, что «негативно влияет на процесс рост безработицы».

Кроме того, проведенный Счетной палатой анализ показал «значимую зависимость между объемами строящегося жилья и количеством выданных на первичном рынке ипотечных кредитов». «В ряде субъектов объемы строительства жилья на начало 21-го года отсутствуют. Соответственно ввод жилья в 21-м году здесь не планируется. Анализ эластичности спроса на ипотечные кредиты по регионам показал, что только в ДФО спрос не эластичен к снижению ставки. Таким образом стимулирование приобретения гражданами жилья в ДФО только снижением ставки по ипотеке не даст ожидаемых результатов», – подытожила Изотова.

Ранее на проблемы Дальнего Востока обратила внимание вице-спикер Госдумы Ирина Яровая, заявив, что есть реальная угроза срыва поставленных президентом РФ Владимиром Путиным задач в сфере жилищного строительства.

Москва, Мария Соколова

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