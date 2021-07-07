Довыборы в Мосгордуму: партия «Новые люди» выдвинула своих кандидатов

Партия «Новые люди» утвердила кандидатов на довыборы в Московскую городскую думу VII созыва, которые пройдут в единый день голосования 19 сентября. По 37-му одномандатному округу выдвинут политический консультант Юрий Дмитриев. В 13-м одномандатном округе – экономист и специалист по муниципальному самоуправлению Илья Островский.

Юрий Дмитриев – политолог, политический консультант, эксперт по электоральным процессам. С 1999 года провел десятки избирательных кампаний различного уровня. В 2005-2010 гг. – депутат горсовета Серпухова, заместитель председателя совета, работал в депутатской комиссии по социально-экономическому развитию.

Илья Островский с 2009 года активно занимается общественной деятельностью. Возглавлял комиссию по образованию и гражданско-патриотическому воспитанию молодежи Мирнинского района (Якутия).

Ранее «Новые люди» определились со списками депутатом в Госдуму. В общефедеральной части списка два главных кандидата – лидер партии Алексей Нечаев и его советница Сардана Авксентьева. Московский список возглавил экс-капитан команды КВН «Сборная РУДН» Сангаджи Тарбаев. Всего выдвинуты кандидаты по 37 территориальным группам – 239 человек. Также партия «Новые люди» выдвигает 215 кандидатов по одномандатным округам.

«Мы стали партией, которая не прячется от людей, а которая идёт к людям. Это в России не принято. Вы знаете многих наших кандидатов в лицо. Наши кандидаты – это люди очень профессиональные. Они не только что-то уже сделали в прошлом для себя и своей семьи, они также делают многое для регионов, в которых живут», – подчеркнул лидер партии, комментируя выдвижение кандидатов от «Новых людей».

Москва, Светлана Антонова

Москва. Другие новости 07.07.21

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