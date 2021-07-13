«Депортация с запретом на въезд»: часть участников ночной драки в Москве будут выдворены из России

В Москве в отношении мигрантов, устроивших драку около станции метро «Кузьминки» минувшей ночью, будут применены меры административного воздействия вплоть до выдворения из страны. Об этом говорится в сообщении пресс-службы ГУ МВД РФ по Москве. Всего было задержано 103 участника беспорядков.

«В отношении правонарушителей составлены протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных ст. 18.8 КоАП РФ «Нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства правил въезда в Российскую Федерацию либо режима пребывания (проживания) в Российской Федерации», ст. 20.1 КоАП РФ «Мелкое хулиганство», а также будет составлен еще ряд протоколов об административных правонарушениях, в том числе по ч. 6.1 ст. 20.2 КоАП РФ «Нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования», – уточнили в полиции.

Также сообщается, что ряд участников драки по решению суда будут выдворены за пределы РФ с наложением штрафа, некоторым из них запретят въезд с страну.

В настоящее время проверка всех обстоятельств происшествия продолжается.

Москва, Мария Соколова

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