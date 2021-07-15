«Это бред сумасшедшего»: эксперт жестко раскритиковал инфляционную политику Минфина и Центробанка РФ

В России рост цен на бензин, а также на другие товары продолжится, пока не изменится финансовая политика государства. Такое мнение в комментарии РИА «Новый День» высказал руководитель Центра политэкономических исследований Института нового общества Василий Колташов. По его оценке, действия Минфина и Центробанка РФ пока приводят исключительно к повышению инфляции, в результате чего Россия рискует в ней «захлебнуться».

«Динамика повышения цен на бензин, продаваемых в большом объеме на бирже, отражает динамику повышения цен на нефть и вообще цен на энергоресурсы в мире. И в этом смысле мы являемся пока заложниками этого процесса – притом что рубль на волне повышения мировых цен на нефть пока не укрепился достаточно. Поэтому к нам просто переносится вся мировая инфляция как она есть. Она переносится как на цены на морковь, так и на цены на бензин», – подчеркнул он.

Как считает эксперт, изменить ситуацию невозможно без коррекции финансовой политики государства и, соответственно, укрепления российской валюты. «Правительство может вводить ограничения, можно уличить в качестве виновных тех или этих, заставить, принудить, отложить… В конечном итоге цены все равно повысятся. Вот если бы рубль начал дорожать к доллару, а это означает, что если бы министерство финансов отступило от бюджетного правила хотя бы на этот год, а на следующий год пересмотрело его форму, то у нас не была бы бюджетная цена нефти настолько заниженной. Она не была бы в полтора-два раза ниже, чем она на бирже сейчас, министерство финансов не выкупало бы с рынка активно доллары, то мы получили бы укрепление рубля просто на волне роста мировых цен на товары российского экспорта. И можно было бы сбить немного инфляционную волну и получить и по бензину ситуацию лучше – чтобы у нас не было повторения международного спекулятивного роста цен», – пояснил эксперт.

«Кстати говоря, в начале недели бизнес-омбудсмен Борис Титов встречался с президентом России Владимиром Путиным и говорил о том, что необходимо отступить от бюджетного правила, потому что слишком много проблем из-за него сейчас – инфляция переносится к нам внешняя и нужно с этим разбираться», – отметил Колташов.

Кроме того, эксперт обратил внимание на заявление вице-премьера РФ Андрея Белоусова на Петербургском экономическом форуме о том, что наша инфляция носит мировой, глобальный характер и инструменты борьбы с ней как с внутренней не будут эффективны. «Между тем Центральный банк в лице Эльвиры Набиуллиной (председатель ЦБ), министерства финансов в лице Антона Силуанова (глава Минфина) предпочитают бороться с инфляцией, как в внутренней. Силуанов говорит, что государство должно сокращать свои расходы, потому что государственные расходы создают инфляцию. Набиуллина повышает ключевую ставку, уже два раза повысила – тоже якобы для укрепления рубля. Вот если посмотреть на эти действия – это бред сумасшедшего – то, что они делают. Это неправильные действия, которые никак не помогают», – подчеркнул он.

«То есть, бюджетная экономия правительства вместо развития инфраструктуры страны, вложения в нее и создание эффекта роста всей экономики и одновременно с этим завышение ключевой ставки, чтобы нельзя было кредитовать нормально предприятия в экономике. Все это якобы для борьбы с инфляцией. То есть, по сути, мы способствуем очень интенсивному занесению глобальной инфляции – первоисточником она имеет американскую экономику, больную очень-очень тяжелыми заболеваниями, и дальше мы начинаем с ней бороться. Пусть американцы с ней борются, дайте рублю укрепиться. Они ее там создали, пусть они с ней там борются. Такую инфляцию мы здесь в России не переборем – мы в ней захлебнемся», – констатировал Колташов.

Кто касается мировых цен на нефть, прогноз Колташова неутешителен, в ближайшие годы вполне вероятны и 200, и 300 долларов за баррель, уже до конца этого – возможно увидеть более 100. «Представьте, если нефть будет 100 долларов за баррель, или 110, или 120. Что будет с бензином, если рубль не укрепится? Бензин будет дорожать, в такой же пропорции или близкой», – подытожил эксперт.

Как сообщал «Новый День», в России продолжается рост цен, в том числе на продукты питания. По данным Росстата, в годовом выражении инфляция в июне 2021 года выросла до 6,5% (максимума с августа 2016 года – 6,84%). По оценке аналитиков Банка России, ее пиковое значение еще не достигнуто. В ЦБ отметили, что годовая инфляция в июне находилась в диапазоне от 3,6% в Ненецком автономном округе до 9,9% в Дагестане. На текущей неделе биржевые цены на бензин дважды поднимались до абсолютного рекорда.

Согласно результатам исследования аналитического центра Университета «Синергия», абсолютное большинство жителей России обратили внимание на рост цен на продукты. Более 60% россиян «проедают» половину своего ежемесячного дохода. 96,3% опрошенных заметили, что в последние месяцы продукты в России сильно подорожали. При этом три четверти россиян (77,1%) ожидают дальнейшего роста цен.

Москва, Мария Соколова

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