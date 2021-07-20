Путину показали новый военный истребитель

Сегодня президент РФ Владимир Путин принял участие в церемонии открытия Международного авиационно-космический салона МАКС. Главе государства продемонстрировали новый военный истребитель – лёгкий тактический однодвигательный самолёт «Сухой», сообщила пресс-служба Кремля.

В «Ростехе» пояснили, что новый легкий однодвигательный истребитель пятого поколения получил название ЛТС Checkmate, аналогов которому в России еще не было. Он сочетает в себе инновационные решения и технологии, включая поддержку работы пилота средствами искусственного интеллекта, а также уже зарекомендовавшие себя на практике проверенные решения. Истребитель обладает малой заметностью и высокими летно-техническими характеристиками. В работе над проектом ЛТС Checkmate широко применяются суперкомпьютерные технологии.

Открывая авиасалон, Путин отметил, что «то, что мы видим сегодня в Жуковском, наглядно показывает, что российская авиация обладает большим потенциалом развития, а наше авиастроение продолжает создавать новую конкурентоспособную авиационную технику». «Уверен, что современная, эффективная и безопасная техника российского производства поможет отечественным авиакомпаниям удовлетворять растущий спрос на полёты, займёт достойное место на мировом рынке и тем самым укрепит позиции России как одного из признанных лидеров авиакосмической отрасли», – сказал президент, анонсировав скорый выпуск новейшего магистрального самолёта МС-21.

Международный авиационно-космический салон МАКС является одним из крупнейших мировых салонов. В 2021 году в его работе – в очном и дистанционном форматах – принимают участие около 290 зарубежных организаций из более чем 50 стран. Авиасалон в подмосковном Жуковском продлится до 25 июля.

Москва, Светлана Антонова

Москва. Другие новости 20.07.21

Путин рассказал о выходе «самолета XXI века». / «Пещерное сознание» не пройдет: ЦИК утвердил порядок электронного голосования на сентябрьских выборах. / Москва и Анкара завершают консультации о поставке в Турцию второго полка систем С-400. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»