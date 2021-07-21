Российское ЖКХ в пандемийном кризисе: огромнейший долг и попытки манипуляций

Жилищно-коммунальное хозяйство в России вновь оказалось перед угрозой серьезного кризиса. Как сообщил исполнительный директор НП «ЖКХ Контроль» Сергей Сохранов, перед предприятиями ЖКХ образовался огромнейший долг, и проблема не столько с оплатой коммунальных услуг населением, сколько компаниями-юридическими лицами. При этом сами коммунальщики пытаются манипулировать суммами задолженности россиян.

«Мы очень много говорим о долгах населения перед предприятиями коммунального комплекса, но не стоит забывать, что самыми большими должниками в этом смысле являются не население, а, например, объекты минобороны. Огромнейший долг, который накопили предприятия минобороны, – он почему-то исторически не уплачивается. И вторая категория – предприятия-юрлица, за потребленные ресурсы они тоже значительный объем занимают в структуре этих задолженностей», – отметил он, выступая сегодня на пресс-конференции в Москве.

Сохранов обратил внимание, что в прошлом году «не отмечено какого-то существенного снижения платежной дисциплины». «Действительно, в весенние месяцы граждане стали платить меньше за потребленные услуги, но связано это было не столько и не только с 424 постановлением правительства – мораторием на взыскание пеней и возможное прощение долгов населению, но, в том числе, и с тем, что многие люди просто физически не могли оплатить, потому что вынуждены были сидеть дома и не могли дойти до привычного для них места оплаты услуг ЖКХ – сберкассы, банки. Не все пользуются онлайн-оплатой. Это не могло не приводить к росту задолженности населения перед управляющими и ресурсоснабжающими организациями», – пояснил он.

Исполнительный директор НП «ЖКХ Контроль» также отметил, что в этом году появилась новая проблема – россиянам стали приходить платежки за долги прошлых лет. «Если раньше этой темы было немного, и она терялась среди прочих вопросов и обращений в наш региональный центр контроля, то с начала этого года тема не просто появилась – она обратила внимание своей массовостью. Люди стали писать обращения в приемные ЖКХ контроля, региональных центров с возмущением, что начали выставлять долги, причем, не за прошлый год, что было бы логично, за 20 год, когда у многих могла образоваться задолженность, а долги выставляются за 2011 год, 2010-й», – подчеркнул Сохранов.

«Причин может быть много. Это и банальные ошибки в системах, это и возможность, и необходимость сейчас обратиться к более ранним периодам получения дохода за отпущенные коммунальные услуги. Теперь, когда появилась необходимость всеми возможными способами пополнять бюджет организации, могли быть произведены перерасчеты за прежние периоды и вдруг внезапно образовываются долги. У жителей в этом случае есть единственная возможность – если в течение трехлетнего периода, когда действительно можно предъявлять претензии к потребителям ресурсов и выставлять им долги, за этот период в рамках возможности взыскать с них в судебном порядке задолженность, – хранить платежные документы, чеки или получать выписки из банков», – отметил он.

Сохранов отметил, что проблема с необоснованными долговыми платежками больнее всего бьет по наименее защищенным слоям населения – тем, кто получает субсидии от государства. «Несмотря на то, что количество людей, получающих субсидию, не такое значительное, не более 5%, тем не менее, это наименее защищенные слои населения. Для них эти субсидии крайне жизненно необходимы, а наличие долга за потребленные коммунальные ресурсы, означает автоматически, что они не могут претендовать на получение жилищных субсидий. То есть, ту немногую помощь, что им должно оказать государство, они на нее не могут претендовать. Вот это действительно большая проблема. И образование долга за 2010 год, 2015 год, несмотря на то, что все прекрасно понимают, что это никаких юридических оснований взыскивать такие долги с потребителей у ресурсоснабжающей или управляющей организации нет, тем не менее, эти организации не спешат списывать эти долги, тем самым лишая людей возможности получить эту субсидию», – подчеркнул он.

Как сообщалось ранее, в первом квартале 2021 года долги россиян за жилищно-коммунальные услуги выросли до 1,33 трлн рублей. Согласно данным Росстата, эта сумма на 5,9% больше, чем за аналогичный период прошлого года. По итогам 2020-го показатель был равен 1,29 трлн рублей, 2019-го – 1,18 трлн.

Москва, Мария Соколова

Москва. Другие новости 21.07.21

Пилот совершившего жесткую посадку Ан-28 рассказал, что случилось с двигателями. / Московские кандидаты партии «Новые люди» отправились в Госдуму на велосипедах и самокатах. / «ЧВК Вагнера» может принадлежать гражданке Великобритании. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»