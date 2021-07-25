Перспектива новых отставок глав регионов: на очереди – четверо губернаторов

Высокие шансы на отставку в ближайшей перспективе сохраняют четверо российских губернаторов, попавших в «красную зону» с минимальной политической устойчивостью. Как передает корреспондент РИА «Новый День», об этом свидетельствуют выводы экспертов коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг», представивших новый – десятый по счету – доклад «Госсовет 2.0». По их оценке, в этом году региональная политика во многом зависит, в том числе, от ситуации на федеральном уровне в связи с предстоящими выборами в Госдуму.

Как следует из доклада, в «красной зоне» рейтинга политической устойчивости оказались губернаторы Орловской и Владимирской области Андрей Клычков и Владимир Сипягин, руководитель Хакасии Валентин Коновалов и глава Приморского края Олег Кожемяко. Если трое из них почти наверняка попадут в обновленный состав Госдумы по спискам своих партий (Клычков и Коновалов – от КПРФ, Сипягин – от ЛДПР), то Кожемяко, избиравшийся на свою должность при фактическом содействии партии власти, рискует окончательно потерять доверие федерального центра.

Эксперты обращают внимание, что накануне выборов в Госдуму Москва приняла решение усилить консолидированность дальневосточного макрорегиона – по сравнению с 2016 годом. В региональную группу №1 добавились Забайкалье, Приморский край и Сахалинская область. Список «Единой России» возглавит полномочный представитель президента в ДФО и вице-премьер Юрий Трутнев, выступающий в роли политического тяжеловеса, сглаживающего проблемные точки и внутриэлитные конфликты на Дальнем Востоке. Включение Приморья в дальневосточную группу лишило возможности Кожемяко возглавить региональный список, что может являться индикатором накопившихся проблем в крае. «Ранее в отставку был отправлен мэр Владивостока Олег Гуменюк (по просьбе Трутнева), который считался лояльным губернатору региона. Также в Приморском крае скандально прошли региональные праймериз «ЕР», с которых снялась Роза Черемис, указав на подавление внутрипартийной конкуренции», – поясняется в докладе.

«Всего в партийный список «ЕР» не попали 27 действующих глав регионов, без учета представителей парламентской оппозиции. 13 из них выдвигались на губернаторские выборы в качестве самовыдвиженцев и лишь 10 не являются членами партии «Единая Россия». Можно резонно предположить, что некоторые из не попавших в партийный список губернаторов считаются недостаточно «рейтинговыми», чтобы усилить позиции партии власти на предстоящих выборах», – уточнили авторы исследования.

В докладе также отмечается, что в нынешний единый день голосования прямых губернаторских выборов в России будет в 2 раза меньше, чем в 2020 году. Но региональные выборы будут не менее сложными для федерального центра и губернаторов. Как полагают эксперты, на позициях партии власти может сказаться фактор антиистеблишментных настроений и запрос на социальную справедливость, а также высокие ожидания наращивания социальной поддержки от государства на фоне роста цен на продовольственные товары. При этом высока вероятность негативной реакции части общества на кампанию по вакцинации от COVID-19. «Еще один стрессовый фактор – борьба с «третьей волной» коронавирусной инфекции и балансирование ограничительных мер с работоспособностью региональных экономик», – отмечают политологи.

По их оценке, труднее всего придется врио главы Мордовии Артему Здунову. Помимо выборов на пост главы региона, в Мордовии пройдут выборы в госсобрание республики и в горсовет Саранска. При этом Здунов поведет региональный список «ЕР» в Госдуму.

Как говорится в докладе, непростые выборы также предстоят калининградскому губернатору Артему Алиханову, главе Пермского края Дмитрию Махонину и руководителю Ставрополья Владимиру Владимирову, которые несут формальную ответственность (в качестве лидеров региональных списков «ЕР») за выборы в парламент региона и горсовет административной столицы. Суммарно осенью 8 глав регионов будут вовлечены сразу в несколько избирательных кампаний. При этом рейтинг политической устойчивости («Госсовет 2.0») практически у всех из них на среднем уровне.

Стоит отметить, что в предыдущем мартовском докладе «Госсовет 2.0» в «красной зоне» оказалось шестеро глав регионов: Вячеслав Битаров (Северная Осетия – Алания), Сергей Морозов (Ульяновская область), Шолбан Кара-Оол (Тыва), Валентин Коновалов (Хакасия), Владимир Сипягин (Владимирская область) и Олег Хорохордин (Республика Алтай). В результате не сохранили свои посты «старожилы» губернаторского корпуса – Морозов и Кара-Оол, но при этом они все же поведут региональные списки «ЕР» в 2021 году, хотя и в статусе экс-губернаторов. На Северном Кавказе, как и было спрогнозировано в мартовском докладе, произошла замена Битарова, который не справился с целым рядом внутриполитических проблем.

Москва, Андрей Романов

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