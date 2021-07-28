«Недовольство граждан только усиливается»: Россия перед выбором – социализация или фашитизация

Правящая партия «Единая Россия» не выполняет поставленные президентом РФ Владимиром Путиным задачи по борьбе с бедностью и прорывному развитию страны. Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», заявил лидер КПРФ Геннадий Зюганов сегодня на пресс-конференции в Москве. При этом политик обратился к главе государства, подчеркнув, что «в данной ситуации всего два выбора – или социализация жизни, или фашитизация».

«Я настаиваю на том, что было сказано в Послании президента. Там были довольно реальные цели поставлены – войти в пятерку, одолеть бедность, остановить вымирание, освоить новейшие технологии и двигаться уверенно вперед. Но смотрите, как складывается картина. Темпы за последние десять лет меньше 1%. Мы продолжаем отставать и, если эти темпы останутся, а пока они не растут, то мы будем не 12-е, а 15-е. За этим последует не только экономический, но и политический кризис», – подчеркнул он.

При этом Зюганов обратил внимание, что Россия стала единственной крупной страной, которая продолжает терять население. «С 91 года только русские потеряли 20 млн человек. Государствообразующий народ вымирает в 2-3 раза быстрее, чем многие остальные. За последние два года мы потеряли еще миллион, и в этом году уже триста с лишним тысяч. Раскол и нищета в богатейшей стране мира. Раскол нарастает, олигархия богатеет, а страна продолжает нищать. Более половины граждан получают доход меньше чем 20 тысяч рублей. А дети войны, самая заслуженная часть населения – в деревне 7-9 тысяч, в городе – 12-14», – констатировал он.

Политик считает, что, если правительство «не в состоянии отрегулировать цены на сахар и гречку, свеклу и морковку, то, извините, значит оно не в состоянии абсолютно управлять экономикой». «Мишустин грамотный человек. Он из налоговой службы сделал современную эффективную организацию. Но работать в правительстве – это надо заниматься производством, а не сбором, а производство требует другого подхода... Все сидят закредитованные по самую шею. У нас фонд благосостояния 13,5 трлн (рублей), золотовалютных резервов – 600 млрд (долларов). Чего ж вы сидите, как собака на сене? Возьмите оттуда хоть третью часть и помогите людям спастись», – указал Зюганов.

«Расписывая обязанности, нужно, прежде всего, понимать, что нужен новый финансово-экономический курс. И пока Мишустину не удалось взять в свои руки ни финансово-экономические потоки – правительство обязано их контролировать, а не эта либеральная свора, которая захватила власть в 90-е годы и так ничего и не отпускает. И не удалось взять информационные потоки», – отметил он.

Лидер КПРФ обратил особое внимание на неисполнение озвученных в послании главы государства задач. «Я уверен был, что после Послания президента будет изменена финансово-экономическая политика. Приносят на предварительные слушания, я говорю Володину и «Единой России» – гляньте, там ничего нет в бюджете ни под одну фразу президентского послания. Чтобы аграрный сектор развивался, в том числе, на Дальнем Востоке – там половина продовольствия завозного. Мы можем всех кормить, еще 500 млн, отборными продуктами, если туда вкладывать, все идиоты знают, не меньше 10%. Советская страна вкладывала 15-20%, Европа сегодня вкладывает 24%, Америка 33%, хочу, чтобы услышала и администрация президента, – мы 1,5% десять лет подряд», – подчеркнул он.

«Официально обращаюсь к Путину. У вас, Владимир Владимирович, в данной ситуации всего два выбора – или социализация жизни, или фашитизация ее. История не знает других примеров. Фашитизация – когда силовые способы расправы с оппозицией, рейдерские захваты народных предприятий, пенсионные лживые людоедские реформы, когда дикие поборы и несметные налоги. Только в нашей стране 62 копеек платят с рубля – нигде нет таких налогов. Когда страна горит от Воронежа до Дальнего Востока и полгода не принимаются меры, когда разгоняются все службы управления лесами и не принимаются наши предложения. Когда вы одобряете то, что мы внесли в Думе об устойчивом развитии села, комплексном развитии лучших предприятий, когда ваши поручения выполняет Минсельхоз и показывает этот пример, а потом все бросают, и не в состоянии регулировать цены даже на простейшие продукты, то неизбежно растет недовольство граждан и оно только усиливается. Поэтому мы за социализацию жизни. Даже подвыпившему Ельцину после дефолта хватило ума и мужества повернуть страну на лево-патриотические рельсы», – заявил лидер КПРФ.

Москва, Мария Соколова

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