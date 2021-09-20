«Это огромная беда для всей страны»: Путин прокомментировал бойню в Перми

Президент РФ Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким погибших в Перми в результате жестокого преступления. «Это огромная беда, и не только для семей, которые потеряли своих детей, но и для всей страны», – сказал глава государства.

«Правоохранительные органы сделают все необходимое, для того чтобы расследовать это ужасное преступление, выяснить причины случившегося. А региональные и федеральные власти предпримут все необходимые действия, для того чтобы поддержать пострадавших и семьи погибших ребят», – цитирует Путина его пресс-служба.

Как сообщалось ранее, сегодня, 20 сентября, первокурсник Пермского государственного национально-исследовательского университета Тимур Бекмансуров устроил стрельбу в вузе. По уточненным данным, погибло шесть человек По данным Следственного комитета, за медицинской помощью обратились 28 человек. В то же время Минздрав сообщил, что медпомощь оказывается 24 пострадавших, у 19 из них огнестрельные ранения.

Москва, Светлана Антонова

Москва. Другие новости 20.09.21

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