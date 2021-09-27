Поствыборный бунт в России: власть научилась подавлять протесты, но недовольных очень много

Сегодня в Москве прошла серия задержаний известных политиков, что напрямую может быть связано акцией протеста за отмену официальных итогов выборов в Госдуму. Как передает корреспондент РИА «Новый День», лидер движения «Гражданская солидарность», президент Центра социальных и политических исследований «Аспект» Георгий Федоров также оказался в числе схваченных полицией. Общественный деятель считает, что скоро протесты могут сойти на нет – власть научилась бороться с протестными выступлениями.

В комментарии РИА «Новый День» Федоров пояснил, что сегодня его задержали в метро для проверки документов – «идентификации личности». «Через полчаса где-то, минут сорок, после очень такой сильной беседы с ними я показал свое удостоверение помощника Миронова Сергея Михайловича (лидер партии «Справедливая Россия»). Нахождение мое там было попросту незаконно. Они куда-то позвонили и меня отпустили без протокола. Но я слышал и Обухова тоже отпустили. Сегодня вообще несколько человек, скажем так, задержали», – уточнил он.

Федоров уточнил, что «проходил мимо Пушкинской площади в Москве в прошлый понедельник», где в это время была протестная акция коммунистов против итогов парламентских выборов. «Я не выступал. В Facebook никуда не призывал. Видимо, после этого всех людей, которые участвовали более-менее известных, – к ним пришли. Потому что, когда мы проводили собрание – тут не так давно были кандидаты против электронного голосования, вы наверно знаете о подписании соглашения, собственно, при выходе всем пытались вручить предостережение», – отметил общественный деятель, имея ввиду коалиционный комитет кандидатов в депутаты от разных партий «За отмену ДЭГ (дистанционного электронного голосования)».

«А в субботу (25 сентября) я не пошел на митинг, потому что у меня возле дома были сотрудники полиции, и я как бы решил, что лучше не выходить. То есть, я это расцениваю с моей позиции с точки зрения вообще выборов», – пояснил он.

Как отметил Федоров, при всей своей актуальности протесты оказались слабыми, и очень скоро наверняка «сойдут на нет». «Я их понимаю, потому что очень много недовольных и фактически благодаря электронному голосованию множество кандидатов от оппозиции не получили своего представительства в Москве. Но посмотрим с точки зрения практической. С одной стороны, протесты идут. С другой стороны, Геннадий Андреевич Зюганов (лидер КПРФ) встречается с президентом Владимиром Путиным и вроде бы… Непонятна глубина этих протестов. То есть, это что? Либо те депутаты, которые там находятся должны идти до конца, либо они просто выражают общественное мнение, и все. Посмотрим, что будет дальше. С моей точки зрения, протесты откровенно сказать слабые, они задавленные. Власть научилась с ними очень хорошо бороться и купировать – лидеры все в случае чего будут арестованы или задержаны. И эти протесты сойдут на нет очень быстро, с моей точки зрения», – констатировал Федоров.

«Я не могу осуждать товарищей из КПРФ – сейчас им очень сложно, на них оказывается давление. Я никогда не осуждаю Зюганова... Но если бы, например, я бы призывал – всем членам КПРФ отказаться от мандатов, если они не согласны с результатами выборов… Потому что, если одна часть КПРФ на улице добивается отмены и вообще не признает этих выборов, а руководство КПРФ признает эти выборы де-факто, то это, на мой взгляд, не очень хорошо. Но посмотрим, что будет дальше. Возможно у них там внутри КПРФ, как бы сказать, система хороший-добрый полицейский. То есть, Зюганов как человек системный ведет переговоры, чтобы прекратить давление, а более радикальное крыло КПРФ выступает на улицах. Не знаю. Я никого не осуждаю, потому что понимаю, что сейчас оказывается колоссальное давление со стороны власти на членов КПРФ. Наверно власти было бы лучше, если б КПРФ вообще не существовало», – заключил Федоров.

Сегодня подобным образом в столичном метро был задержан и отпущен член президиума, секретарь ЦК КПРФ Сергей Обухов, который баллотировался в Госдуму по 205 Преображенскому округу Москвы, и поиграл после оглашения результатов ДЭГ. Он и еще 22 кандидата от разных партий 23 сентября создали коалиционный комитет «За отмену ДЭГ».

20 и 25 сентября в Москве прошли несогласованные акции, участники которых требовали отмены результатов онлайн-голосования. С их анонсом после появления предварительных итогов выборов в понедельник 20 сентября выступил Зюганов. В субботу, 25 сентября, лидер КПРФ во время встречи с президентом не поднимал тему ДЭГ в Москве, результаты которого не признают коммунисты.

Москва, Мария Соколова

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