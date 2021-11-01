Индексация пенсий работающим пенсионерам: в Госдуме снова готовят обращение в Конституционный суд

Фракция «Справедливая Россия – За правду» в Госдуме готова предпринять новую попытку собрать подписи депутатов для обращения в Конституционный суд по проблеме индексации пенсий работающим пенсионерам. Об этом сообщил лидер «эсеров» Сергей Миронов. По его мнению, отказ правительства принять положительное решение по этому вопросу является прямым нарушением Основного закона страны.

«На днях была опубликована статья председателя Конституционного суда Валерия Зорькина «Под знаком Основного Закона». Глава КС, в частности, отметил, что ключевые положения обновленной Конституции «закрепляют больший уровень гарантий социальных и экономических прав граждан и тем самым конкретизируют содержание конституционного принципа социального государства». Зорькин напомнил, что в рамках системы гарантий пенсионного обеспечения граждан в нашей стране осуществляется индексация пенсий не реже одного раза в год. Однако это требование Конституции до сих пор остается на бумаге», – подчеркнул Миронов, слова которого цитирует его пресс-служба.

Политик также обратил внимание, что министр финансов РФ Антон Силуанов, отвечая в Госдуме на вопрос о восстановлении индексации пенсий работающим пенсионерам, сообщил, что правительство будет в первую очередь ориентироваться на поддержку пенсионеров, которые не имеют дополнительного дохода в виде зарплаты.

«Спасибо, конечно, за откровенность, но только кто дал право правительству произвольно определять очередность и обязательность исполнения положений Основного закона страны!? Я уже не говорю о том, что логика Минфина хромает на обе ноги, ведь неработающие пенсионеры могут иметь дополнительные доходы превышающие зарплаты работающих, так что «выборочная» индексация лишь усугубляет несправедливость. В ходе подготовки поправок в Конституцию наша фракция внесла предложение об обязательной индексации пенсий, безотносительно того – работает пенсионер или нет, и в таком виде этот пункт и вошел в Основной закон», – констатировал парламентарий.

В то же время лидер «эсеров» напомнил, что в конце прошлого года социалисты не смогли собрать необходимое число подписей депутатов Госдумы для обращения в КС РФ по вопросу о конституционности решения заморозить индексацию пенсий работающим пенсионерам.

«Тогда нас поддержали коллеги из КПРФ и даже один «единоросс», однако из-за бойкота фракции Жириновского удалось собрать лишь 56 подписей из 90 необходимых. В новом составе Думы у КПРФ и социалистов 85 депутатов, так что теперь у нас куда больше шансов на успех. Будем вновь инициировать обращение в Конституционный суд. Другого пути нет – необходимо использовать все имеющиеся в нашем распоряжении средства, чтобы прекратить издевательство над Конституцией и миллионами российских пенсионеров», – заключил Миронов.

Как сообщал «Новый День», проблему возвращения индексации неоднократно обсуждали в Госдуме, но правительство каждый раз блокировало законопроекты при поддержке фракции «Единая Россия». В конце 2020 года этот вопрос поднял лично президент РФ Владимир Путин, поручив кабмину подготовить предложения по возобновлению индексации. Спустя несколько дней партия «Единая Россия» сообщила, что направила в правительство РФ предложения по этой теме. Позже в Кремле и правительстве РФ неоднократно заверяли, что вопрос прорабатывается. Однако положительное решение до сих пор не принято, хотя обязательную ежегодную индексацию пенсий в России предусматривают утвержденные летом 2020 года поправки к Конституции.

В октябре этого года глава Минтруда РФ Антон Котяков заявил, что правительство может представить согласованное предложение, в том числе о замороженной с 2014 года накопительной части пенсии, только в 2022 году. Министр отметил, что окончательное решение еще не принято.

На прошлой неделе глава Минфина РФ Антон Силуанов заявил в Госдуме, что для кабинета министров одним из главных приоритетов является поддержка пенсионеров, не имеющих дополнительных источников доходов. Таким образом, судя по заявлению министра, положительное решение вопроса о возобновлении индексации пенсий в ближайшей перспективе принято не будет.

Москва, Светлана Антонова

Москва. Другие новости 01.11.21

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