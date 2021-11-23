«Это разжигание вражды»: более миллиона человек высказались о ведении QR-кодов в России Голосование на сайте РИА «Новый День» продолжается

Более миллиона человек приняли участие в опросе на тему повсеместного введения в России обязательных QR-кодов, свидетельствуют предварительные итоги голосования на сайте РИА «Новый День». Подавляющее число респондентов – более 90% – считают новую систему контроля антиконституционной. Поддерживают планы властей только порядка 3% участников опроса.

В своих комментариях читатели РИА «Новый День» обращают внимание, что введение QR-кодов станет дискриминацией граждан РФ и обернется разжиганием вражды. «Безусловно, это делит людей на два сорта. Это не справедливость, беззаконие и будет наказуемо»; «Надо сделать всё обдуманно, а не так топорно, как это делают наши правители»; «За – вакцинацию, против введения QR кодов», «Я против, но власти сделают как они хотят», – отмечают участники опроса.

«Люди не товар. Наделали всем штрихкодов, поставили всем клеймо (привит, не привит) – все равно люди найдут выход не делать прививку. Разделили общество на 2 лагеря, что же будет дальше… Надо просто нормально объяснять о пользе прививки, а если у людей метотвод учитывать это», – пояснил свою позицию один из читателей сайта.

«Нельзя вводить QR-коды – у людей плановые операции, сейчас возникла проблема попасть в больницу: оплатили операцию – в больницу не пускают, требуют код, мало того что платишь за ПЦР тесты по 4000 руб. так ещё и QR-код должен быть… Маразм! Люди не могут откладывать операции!» – подчеркнул один из респондентов.

Как считают читатели РИА «Новый День», властям «надо учитывать наличие антител, но QR-коды получают и люди по медотводу, поэтому смысла в них нет – привитые также являются распространителями инфекции».

Так или иначе, часть респондентов согласны с введением QR-кодов, некоторые полагают, что такое возможно только в ограниченных сферах. «Можно вводить временно и в ограниченной сфере, например, нельзя вводить их на транспорте, т.к. это нарушает права граждан», «Сначала нужно сделать условия – потом вводить коды», – отмечают участники опроса.

Стоит отметить, что власти регионов ранее уже распорядились о введении обязательных QR-кодов, что привело к негативным последствиям. В частности, Казани в первый же день произошло несколько конфликтов. Кондукторы в общественном транспорте подверглись нападениям со стороны пассажиров из-за проверки QR-кодов. Одного избили, другому прыснули в лицо из перцового баллончика. В итоге несколько человек были госпитализированы.

По оценке экспертов, правительство РФ может пересмотреть свое решение, если инициатива с QR-кодами будет приводить к подобного рода конфликтам и повышению напряженности в обществе. В частности, как отмечал в комментарии РИА «Новый День» политолог, руководитель консалтингового агентства NPR Group Дмитрий Фетисов, в ситуацию может вмешаться лично президент РФ Владимир Путин. По его словам, негативная реакция россиян на проект введения QR-кодов вызвала напряженность, в том числе, в правительстве РФ.

Голосование о введении QR-кодов в России на сайте РИА «Новый День» продолжается. Высказать свою позицию можно здесь >>>

Москва, редакция РИА «Новый День»

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