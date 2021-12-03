«Украинский фронт»: нерешительность Кремля в Донбассе угрожает обернуться для России революцией

Нерешительность Москвы в случае военного наступления Киева на Донбасс может привести к социальному взрыву и революции в России. Такое мнение в комментарии РИА «Новый День» высказал российский военный эксперт Константин Сивков. По его оценке, реальная война выгодна и Западу, и Украине вне зависимости от того, чем она закончится.

«В реальные боевые действия они (заявления об угрозе мнимого «российского нападения») могут вылиться вполне... Риск такой существует, хотя не стопроцентный», – считает он.

Эксперт обратил внимание, что война в Донбассе «жизненно необходима и США, и европейским элитам, и тем более – украинским элитам». «Причем им безразлично – это уже прямая от них информация, а я об этом говорил, что это объективно должно быть, им безразлично – победа или поражение. В любом случае они выиграют политически, потому что эта война, в первую очередь, нужна для их внутреннего потребления. Всем им нужна эта война для того, чтобы закрепить свои политические позиции по возможности против России – вот и все», – подчеркнул Сивков.

При этом эксперт отметил, что в случае перерастания информационной войны в реальные боевые действия в Донбассе последствия для России будут зависеть только от ее действий. «Для России последствия войны есть. При неправильном поведении, поведении трусливом, предательском – это может привести к социальному взрыву и революции в России. А при успешных действиях и решительном подавлении агрессора, вплоть до оккупации части территории, вплоть до освобождения части территории Украины от нацистов, – это резко укрепит действующую власть, а Путину придаст статус собирателя земель русских», – заключил Сивков.

Ранее 1 декабря официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что на линии фронта в Донбассе уже сосредоточена половина вооружённых сил Украины. Днем позже экс-министр обороны Донецкой народной республики Игорь Стрелков (Гиркин) заявил, что Киев может начать наступление на Донбасс уже в декабре, «признаки подготовки такого наступления видны невооруженным глазом». При этом, по его мнению, «хороших вариантов для России нет» при любом развитии событий.

Накануне глава ДНР Денис Пушилин заявил о готовности обратиться к РФ за помощью в случае реализации Киевом силового сценария. В Госдуме и Совете Федерации в ответ сообщили, что просьба о защите народных республик Донбасса будет рассмотрена в случае военного наступления украинской армии.

Москва, Мария Соколова

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