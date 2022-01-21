Не хватает одной подписи: запрос в Конституционный суд об индексации пенсий «подвис»

Депутатский запрос в Конституционный суд по вопросу нарушения права на индексацию пенсий работающим пенсионерам подготовлен, однако не хватает подписи одного парламентария. Об этом сообщил лидер партии «Справедливая Россия – За правду» Сергей Миронов.

«По регламенту для направления письма нужно 90 подписей, но пока собрали только 89. Фракции «Справедливая Россия – За правду» и КПРФ подписались в полном составе. Ещё свои автографы под обращением поставили 4 депутата из других партий. Они не испугались высказать свою гражданскую позицию», – уточнил политик.

«Остальные наши коллеги то ли постеснялись, то ли побоялись это сделать. Это 361 депутат Государственной Думы, хотя многие из них регулярно говорят о необходимости повышения пенсий, социальных пособий и уровня жизни в стране. Слов много, но как только дошло до дела, они «разбежались». И это понятно. Ведь если письмо поступит в Конституционной суд, то решение о соблюдение нормы Основного закона будет принято автоматически, и правительству, и минфину и ПФР придётся выделять средства на индексацию пенсий работающим пенсионерам. Думаю, что руководство «партии власти» своих депутатов за это уж точно не похвалит», – подчеркнул Миронов.

При этом лидер «эсеров» выразил надежду, что «в Государственной Думе найдётся ещё хотя бы один смелый депутат». «Совсем не обязательно, чтобы он был представителем партии власти. В Государственной Думе есть и другие фракции. Если же это будет сделано, то в итоге будет принято очень важное и справедливое решение», – пояснил он.

Напомним, индексация пенсий работающих пенсионеров не проводится с 2015 года, что, как считают «эсеры», нарушает норму Конституции РФ. Президент РФ Владимир Путин осенью 2020 года поручил правительству РФ проработать вопрос о возвращении индексации. Тогда спустя несколько дней партия «Единая Россия» сообщила, что направила в правительство РФ предложения по этой теме. Позже в Кремле и правительстве РФ неоднократно заверяли, что вопрос прорабатывается. Однако положительное решение до сих пор не принято, хотя обязательную ежегодную индексацию пенсий в России предусматривают утвержденные летом 2020 года поправки к Основному закону страны.

Москва, Светлана Антонова

© 2022, РИА «Новый День»