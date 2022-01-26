Москвичей попросили отказаться от планового посещения поликлиник

Власти Москвы в связи с возросшей нагрузкой на амбулаторное звено просят жителей столицы отложить плановые визиты в поликлинику на две-три недели. Как сообщила пресс-служба правительства Москвы, прием пациентов с другими заболеваниями временно ограничат.

Москвичи с симптомами ОРВИ могут записаться к дежурному врачу онлайн. Это позволит минимизировать скопление большого числа пациентов в одно время. Записаться на прием можно на портале mos.ru в разделе «Запись на прием к врачу», на сайте emias.info в разделе «Запись к врачу» и в мобильном приложении «ЕМИАС.ИНФО» в разделе «Запись». Пациенты, которые не пользуются цифровыми сервисами, по-прежнему могут прийти к дежурному врачу без предварительного звонка в порядке живой очереди.

Как отмечается сообщении на официальном сайте правительства Москвы, за последние две недели число заболевших в столице выросло в пять раз. С учетом особенностей нового штамма «омикрон», который сейчас доминирует в структуре заболеваемости, основная нагрузка ложится на амбулаторное звено. Именно поликлиники обеспечивают лечением более 90% заболевших COVID-19 и ОРВИ.

Ранее сообщалось, что в связи с беспрецедентным ростом заболеваемости среди детей власти решили приостановить на три недели плановую госпитализацию в детские больницы (за рядом исключений). «За две недели число заболевших детей выросло в 14 раз (с 2 тыс. в неделю до 28 тыс.), а госпитализации – в 10 раз (их число составляет сейчас 120 детей в сутки)», – информирует депздрав.

За последние сутки в Москве выявлено более 19 тысяч новых случаев коронавируса.

Москва, Светлана Антонова

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