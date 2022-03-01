«В условиях военного времени их расстреливали»: в СовФеде готовят ужесточение ответственности за мародерство и подстрекательство к войне

В верхней палате российского парламента началось обсуждение санкционных мер за экономическое мародерство и подстрекательство к войне. Как заявил сегодня глава комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета и предотвращению вмешательства в дела РФ Андрей Климов, раньше за эти преступления в условиях военного времени расстреливали.

Сенатор обратил внимание, что действующий Уголовный кодекс (УК) РФ содержит две статьи, напрямую связанные подготовкой войны и подстрекательству к ней. «Статья 353 УК РФ называется планирование, подготовка, развязывание или ведение агрессивной войны. И статья 354 УК РФ – публичные призывы к развязыванию агрессивной войны. На протяжении последних месяцев мы все были свидетелями наглых попыток западных ястребов развязать руками украинских милитаристов и неонацистов войну против России. Сами они давно ведут такую войну против нашей родины, применяя в ней все методы, кроме разве что самоубийственных для НАТО прямых боестолкновений», – констатировал Климов, подчеркнув, что «мы должны реагировать на враждебные действия антироссийских кругов в правовом поле, цивилизовано и адресно».

По словам сенатора, частью плана, «исполняемого в гитлеровских традициях», является, в частности, «максимальное применение в антироссийских целях пораженных натофилией и склонных к предательству элементов внутри самой России». «Мы уже напоминали им с площадки нашей сенаторской комиссии о статье 275 УК РФ. Статья называется – «Государственная измена». Она, в частности, предусматривает суровое наказание за такие деяния, как оказание финансовой, материально-технической, консультационной или иной помощи иностранному государству, международной либо иной помощи иностранному государству, международной либо иностранной организации или их представителями в деятельности, направленной против безопасности РФ», – пояснил он.

Сенатор Елена Афанасьева со своей стороны подчеркнула, что уголовное наказание должно касаться также спонсоров антироссийских призывов внутри России. «Вот эти действия, которые внутри страны подрывают авторитет государства, которые пытаются развязать внутри страны беспорядки… Они поддерживаются не только «гламурятниками». Есть люди, которые спонсируют их, и спонсируют нашими государственными деньгами. Мне кажется, к этим людям тоже должным быть применены некоторые меры дисциплинарного воздействия, потому что это целые структуры, которые выдают эти контракты, конкурсы», – сказала она.

В то же время, как считает Афанасьева, санкции должны затронуть коммерческие структуры, которые необоснованно завышают цены. «Ни с того, ни с сего, необоснованно, ссылаясь, что есть некое падение рубля, подняли цены на вещи, на бытовую технику, на лекарства, на автомобили…. И здесь мне кажется, должно быть проведено расследование к тем, кто начал наживаться на пустом месте и, как сказал Лукашенко у себя в стране, начал играть в рыночную вакханалию», – отметила сенатор.

Комментируя это выступление, глава комиссии назвал такие коммерческие структуры «мародерами», которых ранее в условиях военного времени расстреливали. «Они мародеры. В условиях военного времени их расстреливали, кстати сказать. Я не предлагаю, пока мы еще в Совете Европы, у нас смертная казнь пока не применяется – мораторий. Но вообще я очень серьезно, я стараюсь удерживать свои эмоции, но иногда, когда я это все вижу, то очень хочется пополнить лесорубов в нашей тайге», – заявил Климов.

Согласно УК РФ, статья 353 за планирование, подготовку или развязывание агрессивной войны предполагает наказание до 15 лет лишения свободы. За ведение агрессивной войны – грозит срок до 20 лет. Статья 354 предусматривает за публичные призывы к развязыванию агрессивной войны до трех лет за решеткой. Те же деяния, совершенные с использованием средств массовой информации либо лицом, занимающим государственную должность, наказываются лишением свободы на срок до пяти лет. Статья 275 «Госизмена» предполагает максимальный срок лишения свободы 20 лет.

Москва, Мария Соколова

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