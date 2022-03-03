Крах Европы и НАТО: глобальная война с США закончится полной победой России

Противостояние с США, которое перешло в острую фазу на Украине, закончится полной победой России с последующим глобальным переделом мира. Такое мнение в интервью РИА «Новый День» высказал политолог, заместитель главы комитета Госдумы по информационной политике, технологиям и связи Олег Матвейчев. По его оценке, первой пострадавшей в этой глобальной войне станет Европа, где в ближайшем будущем можно ожидать бунтов населения.

«Война ведется с Америкой, которая захватила историческую территорию России – Украину. Грубо говоря, если сравнивать с 1941-м годом, Гитлер – современная Америка, США дошли не до Москвы, а до Донецка, и использовали население Украины. Ресурсы всей Европы, как и при Гитлере, работают, так сказать, на Рейх. Полностью это все объединено – они все помогают информационно, экономически благодаря санкциям, и вот военным путем. Военная тема у них самая слабая. Они не готовы нести потери – на бойню готовы бросить только тех же самых славян, то есть украинцев, которых они зомбировали. Это все, что они могли сделать с военной точки зрения», – подчеркнул эксперт.

Матвейчев обратил внимание, что с экономической точки зрения «США бросают под танк Европу», заставляя вводить антироссийские санкции, которые наносят огромнейший ущерб ее экономике. «Самый серьезный – «Северный поток», который нужен был им для того, чтобы их промышленность была конкурентоспособной, и их потребители меньше платили за ЖКХ. Теперь они будут платить больше, покупать американский газ в 2-3 раза дороже. Цены не упадут. Американцы не смогут поставлять больше газа. Нет терминалов для приема. США будут только цену задирать для Европы, которая получит неконкурентоспособную промышленность. И люди будут покупать более дешевые китайские товары по всему миру, а не европейские – дорогие. Следовательно, европейцы будут терять рынки, следовательно, будет меньше налогов. Если меньше налогов у государств, они будут сокращать социальные программы. Люди будут на это косо очень смотреть – при том, что у них еще в 2 раза вырастет плата за ЖКХ. Это просто бунты начнутся. Им мало «желтых жилетов» – там вообще вся Европа выйдет, как только начнут социальные программы сокращать», – прогнозирует политолог.

По его оценке, запрет российского туризма для Европы также обернется негативными последствиями. «Есть страны, которые по 20% ВВП получают только за счет туризма. Понятно, не только российского. Но я не думаю, что все сейчас в Европу помчатся и будет там нашествие туристов. Учитывая мировой кризис, у людей денег немного, поэтому никто никуда не помчится. От туризма будут все страдать-помирать», – пояснил Матвейчев.

Комментируя прекращение пассажирских авиаперевозок, эксперт отметил, что эта ситуация также обернется против Европы. «Они небо закрыли... Условно возьмем Англию. 200 самолетов летало в сторону востока из Лондона, из России летало два самолета. Мы потерпим, если два самолета не полетят. А 200 самолетам облетать вот эту огромную Россию – шестую часть Земли, над Афганистаном, Ираном… Сколько будет стоить билет? Плюс, наверняка промежуточные посадки нужно будет делать где-то в Дубаи и так далее, платить за дозаправки. Билеты почти наверняка будут по 10 тысяч долларов. Это опять себя наказали», – уточнил он.

При этом политолог обратил внимание на требования к России вернуть порядка 500 самолетов, которые находились в лизинге. «Они говорят, верните нам самолеты. Вы разорвали контракт, – говорят наши летчики, – вы и забирайте эти самолеты. Как их забрать? Где взять эти 500 бригад летчиков? И при этом, что небо они сами закрыли. Они разорвали контракт, самолеты становятся автоматически иностранными, а наше небо тоже закрыли для иностранных. То есть, вообще непонятно, как их забрать. А самое смешное то, что эти самолеты не нужны лизинговым компаниям. Они говорят: а зачем нам 500 самолетов? Куда мы их будем девать? И дальше возникает вопрос о банкротстве всех этих компаний. А учитывая, что и лизинговые компании, и всякие авиационные, и прочие, застрахованы в английском «Ллойде» – вообще все сходится туда у всех страховщиков, – то грозит банкротство «Ллойда», как крупнейшего. А его акции были у банков и многих инвесторов – это огромная цепочка…» – пояснил он.

В целом Матвейчев оценил экономические потери Европы от введенных против России санкций как начало движения к глобальному переделу мира. «Европа очень сильно пострадает – экономически съежится. У них и так долги свыше 100% ВВП. Будут занимать еще – не знаю, правда, кто им даст. Они потеряют рынки навсегда. Невозможно через два года сказать – ладно, мы возвращаемся к вам. Эта война, конечно, США с Россией, но это и война США с Европой, потому что случится бегство капитала в Америку из Европы, бегство мозгов и прочее. Америка продлит свое существование за счет того, что угрохает Европу. Естественно, что нишу Европы возьмет Китай, та же самая Россия и другие так называемые развивающиеся страны. То есть, произойдет гигантский передел мира», – подытожил он.

Как считает эксперт, Европу ждут глобальные политические изменения, которые будет вытекать из экономических проблем. «Думаю, огромные бунты в Европе начнутся к следующей зиме, когда они начнут срезать все эти программы социальные. В общем, в ближайшие несколько лет там будет переформатирование – свержение правительств, революции, хаос и анархия. Этим всем воспользуются местные мусульмане, наверняка объявят законы шариата в некоторых городах – появятся территории неподчинения европейским властям, партизанская война и так далее. Хаос будет нарастать. Вот глобальные последствия», – отметил он.

Согласно прогнозу Матвейчева, США также понесут потери. «Америка тоже ослабеет. Все увидят, что это «бумажный тигр», что с ним можно вот так поступать. Китай, скорее всего, возьмет Тайвань. Думаю, в этом году даже. Они сейчас подготовятся, посмотрят, как все делается. Соответственно, Россия с Китаем будут выдвигать всевозможные ультиматумы Америке – что, ребята, вы уже не те, поэтому давайте все переделывать. Впоследствии, когда мы умиротворим полностью Украину, а это будет, и все «нацики» переобуются. Вы помните, 20 лет назад говорили, что Чечня вам никогда не забудет, не простит… Ребята, глядите, сейчас чеченцы самые лучшие друзья, лояльные и так далее. Потому что чеченцы поняли, им объяснили, что их использовали как «шестерок» англосаксы в борьбе с Россией. Это маленький народ, каждый человек на вес золота, а они убивали собственных детей за американские и английские интересы. Поняли, что им все это не нужно. Россия им никогда ничем не угрожала. А от американской и английской политики они все время в войнах только гибли. То же самое поймут украинцы, когда им еще покажут, какие зверства делали нацисты… Мы это все Европе еще покажем – как Европу англосаксы обманывали», – отметил эксперт.

По его мнению, через пару лет «заключительным аккордом» в глобальном процессе передела мира станет Прибалтика. «Никакой Нью-Йорк, никакой Вашингтон не будут за Прибалтику точно так же умирать, или быть готовым подвергнуться ядерным атакам. Точно так же американцы ее сдадут, забудут пятую статью, так называемую, что они должны там совместно все сразу начать войну… Ага, разбежались – все американцы прям побегут на войну, скажут – да, бомбите нас, русские, атомным оружием за Прибалтику. А где она, кстати? Поэтому, когда они ее сдадут, а мы выйдем обратно на свои границы, все остальные европейские страны скажу: подождите, а чего мы тут платили какие-то деньги, вооружались, зачем нам вообще все это было нужно? НАТО развалится, развалится управление американцами Европой. Европа будет освобождена, что называется, от американского ига и американской оккупации, которая продлилась со Второй мировой войны», – прогнозирует он.

«Европа станет свободной, правда, в очень потрепанном состоянии, и будет ненавидеть Америку и обожать Россию. Россия ей протянет руку помощи и будет ей помогать, в том числе, в борьбе с всевозможными мусульманскими террористами, которые там расплодятся. Мы будем помогать им наводить конституционный порядок, приведем к власти лояльные себе правительства, и будем над этой всей Европой господствовать. Не просто как над Восточной Европой, как это было при Советском союзе, а уже над всей», – полагает Матвейчев.

Главным мировым злом Матвейчев назвал Великобританию. «Наша задача, воспользовавшись ситуацией, прикончить Англию – окончательно и бесповоротно, чтобы больше никогда такого государства на Земле не существовало. Потому 500 лет, пока оно существует, гадит России. Даже Америка – ей не принципиально всегда воевать с Россией. Это они просто подболтанные английской политологией, английскими спецслужбами, английскими традициями, ведут английскую, по сути, политику, копируют ее. Если Англия будет уничтожена – мир настанет в Евразии, потому что политика Англии всю историю своего существования – ссорить всех со всеми, иначе они бы не выжили. Маленький остров, никому не нужный, на котором ничего не растет, нет никаких полезных ископаемых и так далее, правил половиной мира и сейчас продолжает править, даже Америкой. Поэтому – уберешь вот это маленькое зло с планеты, Земля зацветет, скажет всем спасибо», – подчеркнул он.

«Без Европы, как своей крупной базы, Америка будет ослаблена. Там много и сейчас политических противоречий – в прошлые выборы даже Конгресс силой брали. Следующие выборы, думаю, будут не менее опасные и кровавые. В Америке каждое поколение с 1970-х годов живет хуже предыдущего – очень много нищих, очень много оружия, очень много мексиканцев и негров, и криминала. Все это очень взрывоопасно. Американцы тратят деньги не на свои социальные программы, а для того, чтобы всяких Навальных подкармливать по всему миру. Все это не «гуд», – пояснил политолог.

«Все будет радужно, замечательно... Мы всех победим. Но не сразу. Сейчас у нас, грубо говоря, 1943 год. 45-й будет лет через десять – просто война растянута по времени, не как с фашистской Германией, а растянута на длительную перспективу. 9 мая будет лет через десять – победа над всем миром и над последним злом», – заключил Матвейчев.

Москва, Мария Соколова

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