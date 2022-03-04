Мэрия Москвы запретила акции в поддержку русской армии и против войны

Правительство Москвы отказалось согласовать проведение 12 марта акций сторонников и противников российской спецоперации на Украине, передает РБК со ссылкой на пресс-службу столичного департамента региональной безопасности и противодействия коррупции.

«С учетом складывающейся эпидемиологической обстановки в целях предотвращения распространения на территории города Москвы коронавируса <...> действует запрет на проведение публичных мероприятий в городе Москве. В связи с изложенным проведение указанных публичных мероприятий не согласовано», – пояснили в департаменте.

В ведомстве также уточнили, что мэрия получила уведомления о проведении 12 марта в столице нескольких публичных мероприятий, одно из которых предполагало шествие по Бульварному кольцу с предполагаемым количеством участников до 30 тысяч человек. Организаторы другой акции планировали марш до 25 тысяч человек от здания Госдумы. Вместе с тем в центре Москвы в середине дня намеревались провести демонстрацию с количеством участников до 100 тысяч человек.

Заявки на проведения антивоенного шествия в мэрию подавала партия «Яблоко». Националистические организации планировали в тот же день провести в столице «Марш в поддержку русской армии».

Москва, Светлана Антонова

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