Банк России – «иностранный агент»? Опрос на сайте РИА «Новый День»

Накануне в Госдуме вновь публично прозвучало предложение о необходимости кардинального изменения денежно-кредитной политики России и отставке руководителя Центробанка РФ Эльвиры Набиуллиной. Депутаты жестко раскритиковали действия финансового регулятора по защите золотовалютных резервов России, часть которых оказалась заморожена западными государствами после введения санкций в связи со спецоперацией Минобороны РФ на Украине, и негативно оценили повышение ключевой ставки до 20%, что в нынешних условиях можно расценивать как диверсию.

Жесткая критика в адрес Банка России и его руководителя регулярно звучала несколько последних лет, суть которой сводилась к тому, что деятельность финансового регулятора провоцирует рост инфляции внутри РФ и создает условия для вывода капитала из страны. Осенью прошлого года выпады против ЦБ участились. В ноябре лидер «Справедливой России – За правду» Сергей Миронов подчеркивал, действия Центробанка РФ, в том числе по повышению ключевой ставки, не соответствуют интересам России. «Следование нормам Международного валютного фонда – это не есть соответствие действий Центробанка интересам Российской Федерации», – констатировал он.

Накануне на эту проблему вновь обратили в нижней палате российского парламента. В частности, депутат Госдумы Николай Коломейцев заявил, что сейчас необходимо принять меры, чтобы отечественная банковская система работала на Россию. «Может даже, поставить вопрос о замене председателя Центробанка, который в принципе не сохранил собранные колоссальные золотовалютные резервы и нанес удар в спину в самый неподходящий момент – три триллиона сжег за два дня, – заявил Коломейцев под аплодисменты парламентариев. – Какой же дурак проводит торги, когда вам объявили войну?! Это можно только корпоративным сговором назвать».

Депутат Госдумы от ЛДПР Ярослав Нилов со своей стороны подчеркивал, что «поднимать ключевую ставку до 20% – неверное решение». «Мы считаем, что, наоборот, ее (ставку) нужно снижать до минимальных размеров. Надо фиксировать стоимость национальной валюты для того, чтобы не происходило то, что сегодня происходит», – сказал парламентарий.

Примечательно, что похожее мнение время от времени высказывали представители правящей партии – «Единой России». В частности, депутат Госдумы от «Единой России» Евгений Федоров считает, что Центробанк РФ находится под контролем Международного валютного фонда и выполняет его распоряжения, в результате чего у России фактически нет экономического суверенитета. Парламентарий неоднократно предлагал внести поправки в Конституцию РФ относительно ЦБ, который сейчас выведен из структуры государственной власти, – чтобы отечественная финансовая система страны работала в пользу россиян, а не зарубежного капитала.

В этой ситуации редакция РИА «Новый День» решила обратиться с вопросом к своим читателям: Что делать с Банком России, если эта организация выполняет функции «иностранного агента»?

Варианты ответов:

Банк России – не «иностранный агент»: нужно все оставить, как есть

Отправить в отставку все руководство Банка России во главе с Эльвирой Набиуллиной

Вывести Банк России из-под «опеки» Международного валютного фонда

Мне все равно

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